Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Her hükümet ve parti programımız bir eser ve hizmetleri paylaştık. Bizim milletimize bir ahdimiz var.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyor.

Geçen yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen, yüzde 20'si hibe olarak verilen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik. Kuraklığı engellemek için yeni proje başlatacağız. Tarım ürünlerindeki fiyat dengesini sağlamak için daha etkin mekanizmalar kuracağız. Et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz.''

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İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu?

Özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını asgari ücret destğini 400 liraya yükseltme kararı aldık."