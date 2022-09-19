ÖZET: Udinese 3-1 Inter

Spor

Abdullah Avcı: İç sahada 'kaybetmeme' rekorumuz sürüyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını, Marc Bartra'nın son dakikada attığı golle 3-2 kazandı ve milli araya moralli girdi. Mücadelenin sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da, sezon başından bu yana her kulvardan devam ettiklerini ve kusursuza yakın sonuçlar aldıklarını söyledi. Avcı ayrıca, 2-0'dan 3-2'ye dönen bu maç özelinde taraftarların da etkisinin olduğunu söyledi.