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ÖZET: Udinese 3-1 Inter

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Udinese - Inter karşı karşıya geldi. Inter oyuna hızlı başladı ve 5. dakikada Nicolo Barella ile öne geçti: 0-1. Udinese, 22. dakikada Interli Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakalarken, ev sahibi ekip, Jaka Bijol'un 85. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti. Udinese forması giyen Tolgay Arslan, oyuna sonradan girdi ve skoru belirleyen 3. golü attı. Udinese - Inter maçı özeti, golleri ve kritik pozisyonları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Serie A: Udinese - Inter özet izle: Golleri kim attı?
Udinese İnter maçı özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi. İşte Serie A Ligi

Udinese- Inter maçı detayları.

Udinese 3-1 Inter maç özeti

Udine'deki Dacia Arena'da oynanan mücadeleye konuk takım hızlı başladı ve 5. dakikada Nicolo Barella ile öne geçti: 0-1.

Udinese, 22. dakikada Interli Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken ev sahibi ekip, Jaka Bijol'un 85. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

Müsabakadaki gol perdesini kapatan gol ise Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan'dan geldi. Arslan, 90 3. dakikada Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını koydu.

Udinese, Inter'i 3-1 yenerek Serie A'da üst üste 5. galibiyetini aldı. Inter ise bu sezon 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Udinese, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Inter ise 12 puanla 6. sırada kaldı.

Bu arada, Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sol dizindeki sakatlık sebebiyle Udinese maçının kadrosunda yer almadı.

Udinese-Inter 11’leri

Udinese

Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Martinez, Dzeko





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