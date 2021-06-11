İtalya Türkiye Canlı İzle - (ITA - TR Canlı Skor)

İtalya Türkiye maçı TRT ekranlarından canlı olarak izlenecek. Türk taraftarlar, İtalya maçı öncesi Roma'da A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Türk taraftarlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'na karşılaşma öncesinde tezahüratlarla destek verdi.
Roma'da Trevi Çeşmesi ve Kolezyum gibi turistik bölgelerde bir araya gelen taraftarlar, Türk bayraklarını sallayarak, tezahürat yaptı ve maç öncesinde ay-yıldızlı ekibe destek oldu.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAM
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.
Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti.
Ay-yıldızlıların son antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de izledi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2021)
Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Kupa Akşamı
21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Seremonisi
21:55 Türkiye İtalya
00:15 Teşkilat
TRT 1 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Alış Frekansı: 11958
Polarizasyon: V- DikeySembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT SPOR TÜRKSAT 34 UYDU FREKANSI
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ:
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT 4K UYDU BİLGİLERİ
TRT 4K TV
TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI
TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500