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İtalya Türkiye Canlı İzle - (ITA - TR Canlı Skor)

İtalya Türkiye canlı izle. EURO 2020 bu akşam İtalya Türkiye açılış maçıyla başlıyor. Heyecan dolu maç, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenecek. Futbolseverler EURO 2020 tüm grup maçları ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Türkiye Canlı İzle - (ITA - TR Canlı Skor)
İtalya Türkiye canlı

İtalya Türkiye maçı TRT ekranlarından canlı olarak izlenecek. Türk taraftarlar, İtalya maçı öncesi Roma'da A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Türk taraftarlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'na karşılaşma öncesinde tezahüratlarla destek verdi.

Roma'da Trevi Çeşmesi ve Kolezyum gibi turistik bölgelerde bir araya gelen taraftarlar, Türk bayraklarını sallayarak, tezahürat yaptı ve maç öncesinde ay-yıldızlı ekibe destek oldu.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAM

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti.

Ay-yıldızlıların son antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de izledi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2021)

Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Kupa Akşamı

21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Seremonisi

21:55 Türkiye İtalya

00:15 Teşkilat

TRT 1 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Alış Frekansı: 11958

Polarizasyon: V- DikeySembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT SPOR TÜRKSAT 34 UYDU FREKANSI

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT 4K UYDU BİLGİLERİ

TRT 4K TV

TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI

TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500

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