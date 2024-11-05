"İUP kasım ayı maaşları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanlar, maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen İUP, katılımcılara belirli periyotlarda maaş ödemesi yapıyor. Peki, İUP maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak?
"İUP kasım ayı maaşları ne zaman yatacak 2024? 2024 Kasım İUP maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, programa katılan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merakla bekleniyor. İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış olan vatandaşların yararlanabildiği İUP kapsamında, katılımcıların iş gücü piyasasına katılımı ve uyum sağlamaları hedefleniyor. 2024 Kasım ayı İUP maaş ödemelerine ilişkin son durumu öğrenmek isteyenler, ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. İşte, Kasım 2024 İUP maaş ödemeleriyle ilgili güncel bilgiler...
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.
İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.
İUP HAKKINDA
18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.
Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.
Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.