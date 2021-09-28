Özgün Damak çatlatan bir lezzet İzmir Bombası nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Damak çatlatan bir lezzet: İzmir Bombası nasıl yapılır?

Milyonlarca izleyicinin severek izlediği yemek programı MasterChef'in dün akşamki bölümünde ağızları sulandıran bir tatlı yapıldı. Jüri üyeleri yarışmacılardan İzmir Bombası yapmasını istedi. Çayın yanına akışkan çikolatasıyla hem göze hem de damaklara hitap eden bu lezzetin evde nasıl yapıldığı merak konusu oldu. 'İzmir Bombası nasıl yapılır?' 'İzmir Bombası tarifi ve malzemeleri neler?' gibi sorular internette en çok arananlar arasına girdi. İşte en kolay İzmir bombası tarifi ve malzemeleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası malzemeleri neler?
İzmir Bombası

Çikolataya düşkün olanların asla vazgeçemeyeceği lezzetlerden biri olan İzmir Bombası, dün akşam yayınlanan MasterChef programında yeniden gündeme geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan İzmir Bombası yapmasını istedi. Akışkan çikolatasıyla damak çatlatan bu lezzetin evde nasıl yapılabileceğini öğrenmek isteyenler, internetin başına geçti. Peki İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası tarifi ve malzemeli neler? İzmir Bombası'nın püf noktaları neler? İşte tüm detaylar....

Ünlüler hem Murat Özdemir'e hem Acun Ilıcalı'ya tepkili
HAYAT
Ünlüler hem Murat Özdemir'e hem Acun Ilıcalı'ya tepkili

İZMİR BOMBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

- Yarım su bardağı su

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- Yeteri kadar un

-1 kavanoz çikolata

MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?
HAYAT
MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?

İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?

1. İzmir bombası tarifi için önce su, sıvı yağ, nişasta ve şekeri güzelce yoğurun. Ardından unu yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan kurabiye hamuruna benzer bir hamur elde etmeniz gerekiyor. 15-20 dakika dinlendirin. Hamur dinlenirken çikolatadan top top kalıba alın ve buzluğa atın. Çikolataları hamurun içine koyarken kolaylık sağlayacaktır.

2. Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve merdane ile açın. İçlerine birer kaşık kakaolu fındık kreması sürüp yuvarlayıp kapatın. Alt kısımlarına fazla gelen hamuru kesin. Fakat delik olmamasına özen gösterin. Aksi taktirde çikolata patlar.

3. İzmir bombalarını yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Çay yanına İzmir bombası hazır. Afiyet olsun.

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA'DAN İZMİR BOMBASININ PÜF NOKTALARI

İzmir bombası çok pişirilmemeli

Üstü çıtır kenarları yumuşak olmalı

Hamuru ince olmalı ve içi akışkan olmalı

Hepsi aynı boyda olmalı

Altı güzel kapatılmalı ve kalın olmamalı

MasterChef Türkiye sevenlerine kötü haber: RTÜK acımadı!
HAYAT
MasterChef Türkiye sevenlerine kötü haber: RTÜK acımadı!
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde

Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.