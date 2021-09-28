Damak çatlatan bir lezzet: İzmir Bombası nasıl yapılır? Milyonlarca izleyicinin severek izlediği yemek programı MasterChef'in dün akşamki bölümünde ağızları sulandıran bir tatlı yapıldı. Jüri üyeleri yarışmacılardan İzmir Bombası yapmasını istedi. Çayın yanına akışkan çikolatasıyla hem göze hem de damaklara hitap eden bu lezzetin evde nasıl yapıldığı merak konusu oldu. 'İzmir Bombası nasıl yapılır?' 'İzmir Bombası tarifi ve malzemeleri neler?' gibi sorular internette en çok arananlar arasına girdi. İşte en kolay İzmir bombası tarifi ve malzemeleri...

Haber Merkezi 28 Eylül 2021, 17:00 Son Güncelleme: 28 Eylül 2021, 17:20 Yeni Şafak