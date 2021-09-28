Damak çatlatan bir lezzet: İzmir Bombası nasıl yapılır?

Çikolataya düşkün olanların asla vazgeçemeyeceği lezzetlerden biri olan İzmir Bombası, dün akşam yayınlanan MasterChef programında yeniden gündeme geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan İzmir Bombası yapmasını istedi. Akışkan çikolatasıyla damak çatlatan bu lezzetin evde nasıl yapılabileceğini öğrenmek isteyenler, internetin başına geçti. Peki İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası tarifi ve malzemeli neler? İzmir Bombası'nın püf noktaları neler? İşte tüm detaylar....
İZMİR BOMBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
- Yarım su bardağı su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Yeteri kadar un
-1 kavanoz çikolata
İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?
1. İzmir bombası tarifi için önce su, sıvı yağ, nişasta ve şekeri güzelce yoğurun. Ardından unu yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan kurabiye hamuruna benzer bir hamur elde etmeniz gerekiyor. 15-20 dakika dinlendirin. Hamur dinlenirken çikolatadan top top kalıba alın ve buzluğa atın. Çikolataları hamurun içine koyarken kolaylık sağlayacaktır.
2. Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve merdane ile açın. İçlerine birer kaşık kakaolu fındık kreması sürüp yuvarlayıp kapatın. Alt kısımlarına fazla gelen hamuru kesin. Fakat delik olmamasına özen gösterin. Aksi taktirde çikolata patlar.
3. İzmir bombalarını yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Çay yanına İzmir bombası hazır. Afiyet olsun.
ŞEF MEHMET YALÇINKAYA'DAN İZMİR BOMBASININ PÜF NOKTALARI
İzmir bombası çok pişirilmemeli
Üstü çıtır kenarları yumuşak olmalı
Hamuru ince olmalı ve içi akışkan olmalı
Hepsi aynı boyda olmalı
Altı güzel kapatılmalı ve kalın olmamalı