Özgün Damak çatlatan bir lezzet İzmir Bombası nasıl yapılır?
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Damak çatlatan bir lezzet: İzmir Bombası nasıl yapılır?

İzmirlilerin yanı sıra yediden yetmişe herkesin sevdiği bir lezzet İzmir bombası... Çayın yanına akışkan çikolatasıyla hem göze hem de damaklara hitap eden bu lezzetin evde nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası tarifi ve malzemeleri neler? İşte en kolay nefis çikolatalı İzmir bombası tarifi ve malzemeleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası malzemeleri, tarifi, pişme süresi, kalorisi
İzmir Bombası

Çikolataya düşkün olanların asla vazgeçemeyeceği lezzetlerden biri olan İzmir Bombası, evde yapılabilen lezzetli tatlı tariflerinden biridir. Akışkan çikolatasıyla damak çatlatan bu lezzetin evde nasıl yapılabileceğini öğrenmek isteyenler, internetin başına geçti. Peki İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası tarifi ve malzemeli neler? İzmir Bombası'nın püf noktaları neler? İşte tüm detaylar....

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İZMİR BOMBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

- Yarım su bardağı su

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- Yeteri kadar un

-1 kavanoz çikolata

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İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?

1. İzmir bombası tarifi için önce su, sıvı yağ, nişasta ve şekeri güzelce yoğurun. Ardından unu yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan kurabiye hamuruna benzer bir hamur elde etmeniz gerekiyor. 15-20 dakika dinlendirin. Hamur dinlenirken çikolatadan top top kalıba alın ve buzluğa atın. Çikolataları hamurun içine koyarken kolaylık sağlayacaktır.

2. Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve merdane ile açın. İçlerine birer kaşık kakaolu fındık kreması sürüp yuvarlayıp kapatın. Alt kısımlarına fazla gelen hamuru kesin. Fakat delik olmamasına özen gösterin. Aksi taktirde çikolata patlar.

3. İzmir bombalarını yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Çay yanına İzmir bombası hazır. Afiyet olsun.

İZMİR BOMBASI KAÇ KALORİDİR?

Bir adet İzmir bombası 130, bir porsiyon ise yaklaşık 450 kaloridir. Şeker ve karbonhidrat değeri yüksek olduğu için, kilo kontrolünde olanların ölçülü bir şekilde tüketmesi önerilir.

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İzmir bombası çok pişirilmemeli

Üstü çıtır kenarları yumuşak olmalı

Hamuru ince olmalı ve içi akışkan olmalı

Hepsi aynı boyda olmalı

Altı güzel kapatılmalı ve kalın olmamalı

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