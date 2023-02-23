Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da, İzmir’de aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu ifade etti. İzmir’de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın,

Narlıdere

ilçesinden geçerek

Konak, Alsancak

ve

Altındağ

‘a doğru gittiğini vurgulayan

Murathan

, bu nedenle Narlıdere’nin belli bölgelerinin, Alsancak ve

Konak

’ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve

Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli

ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söyledi. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise

Karşıyaka-Çiğli

ve

Menemen