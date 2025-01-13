Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. MGM'den İzmir için yapılan hava durumu tahminleri sayfamızda...
Ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor. İzmir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayınlanmasıyla birlikte, güncel İzmir hava durumu da merak edilmeye başlandı. İşte 13 Ocak İzmir hava durumu tahminleri.
İZMİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren İzmir Körfezi'nde etkisini artırarak yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İZMİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yaptığı tahminlere göre, İzmir'de yarın (14 Ocak) sıcaklıkların 10 derece ve yağışlı olması bekleniyor.
Yağış oluşabilmesi için yer ve yağışın oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkının olması ve yeterli nemin bulunması gerekir. Yer seviyesi sıcak yukarı seviyelerde sıcak ise burada yağış yoktur ve yaz durumudur. Keza yer soğuk, yukarıda soğuk ise bu ayaz kış durumudur.
Yağışın olduğu durumlar yer sıcak yukarı seviyelerde de yeterli soğuk havanın bulunması gerekir. Elbette yoğunlaşmanın oluşabilmesi için ya yerden ısınarak yükselme, ya dağ ya da tepelere çarparak oroğrafik yükselme, yada bir alçak basınç merkezine bağlı dinamik yükselmeyle yoğunlaşmanın sağlanması gereklidir. Bu yağış türleri; konvektif, oroğrafik ve cephesel olarak tanımlanır.