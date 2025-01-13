Ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor. İzmir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayınlanmasıyla birlikte, güncel İzmir hava durumu da merak edilmeye başlandı. İşte 13 Ocak İzmir hava durumu tahminleri.





İZMİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI





İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren İzmir Körfezi'nde etkisini artırarak yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





İZMİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yaptığı tahminlere göre, İzmir'de yarın (14 Ocak) sıcaklıkların 10 derece ve yağışlı olması bekleniyor.









YAĞIŞLAR NASIL OLUŞUR?





Yağış oluşabilmesi için yer ve yağışın oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkının olması ve yeterli nemin bulunması gerekir. Yer seviyesi sıcak yukarı seviyelerde sıcak ise burada yağış yoktur ve yaz durumudur. Keza yer soğuk, yukarıda soğuk ise bu ayaz kış durumudur.