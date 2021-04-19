İzmir İmsakiye 2021: 19 Nisan İzmir İftar Vakti - İzmir Sahur Vakti - İzmir İmsak Vakti

İzmir imsakiyesi, iftar, sahur vakitleri, İzmir’de Ramazanı geçirecek ve oruç tutacak vatandaşların haramdan kaçınmak, yeme-içme faaliyetlerini doğru saatlerde yapmak için takip etmeleri gereken saatlerdir. İzmir imsakiyesi içinde Ramazanın her bir günü için sahur ve iftarın saat kaçta yapılacağı listelenmiştir. Bu saatler dikkate alınarak yem-içme yapılması halinde oruç ibadetinin usulüne uygun şekilde hareket edilir.

2021 İzmir İmsakiyesi

2021 İzmir İlk Sahur Vakti Saat Kaçta?

2021 İzmir ilk sahur saati, 04:48 şeklinde açıklanmıştır. İzmir’de vatandaşlar Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de ilk sahuru saat 04:48’te yapacaklar.

2021 İzmir İlk İftar Vakti Saat Kaçta?

2021 İzmir ilk iftar saati, 19:55 şeklinde açıklanmıştır. İzmir’de yaşayanlar, 13 Nisan 2021’de Ramazanın ilk gününde, saat 19:15’te ilk iftarı yapacaklar.

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2021 İzmir Son Sahur Vakti Saat Kaçta?

2021 İzmir son sahur saati, 03:59 olarak imsakiyeye yerleştirilmiştir. İzmir’de yaşayanlar 12 Mayıs 2021 tarihinde, Ramazanın son gününe girerken saat 03:59’da son sahuru yapacaklar.

2021 İzmir Son İftar Vakti Saat Kaçta?

2021 İzmir son iftar saati, 20:22 şeklinde İzmir imsakiyesi takvimine eklenmiştir. İzmir’de 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son gününe girişle birlikte saat 20:21’de iftar yapılacaktır.

2021 İzmir İmsakiye Takvimi

2021 İzmir imsakiyesi takvimi iftar ve sahur saatleri şunlardır:

• 13 Nisan: İmsak 04:48, İftar 19:55,

• 14 Nisan: İmsak 04:46, İftar 19:56,

• 15 Nisan: İmsak 04:45, İftar 19:57,

• 16 Nisan: İmsak 04:43, İftar 19:57,

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• 17 Nisan: İmsak 04:41, İftar 19:58,

• 18 Nisan: İmsak 04:39 İftar 19:59,

• 19 Nisan: İmsak 04:37 İftar 20:00,

• 20 Nisan: İmsak 04:36 İftar 20:01,

• 21 Nisan: İmsak 04:34 İftar 20:02,

• 22 Nisan: İmsak 04:32 İftar 20:03,

• 23 Nisan: İmsak 04:30 İftar 20:04,

• 24 Nisan: İmsak 04:29 İftar 20:05,

• 25 Nisan: İmsak 04:27 İftar 20:06,

• 26 Nisan: İmsak 04:25 İftar 20:07,

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• 27 Nisan: İmsak 04:23 İftar 20:08,

• 28 Nisan: İmsak 04:22 İftar 20:09,

• 29 Nisan: İmsak 04:20, İftar 20:10,

• 30 Nisan: İmsak 04:18 İftar 20:11,

• 1 Mayıs: İmsak 04:17 İftar 20:12,

• 2 Mayıs: İmsak 04:15 İftar 20:13,

• 3 Mayıs: İmsak 04:13 İftar 20:14,

• 4 Mayıs: İmsak 04:12 İftar 20:15,

• 5 Mayıs: İmsak 04:10 İftar 20:16,

• 6 Mayıs: İmsak 04:08 İftar 20:17,

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• 7 Mayıs: İmsak 04:07 İftar 20:17,

• 8 Mayıs: İmsak 04:05 İftar 20:18,

• 9 Mayıs: İmsak 04:04 İftar 20:19,

• 10 Mayıs: İmsak 04:02 İftar 20:20,

• 11 Mayıs: İmsak 03:01 İftar 20:21,

• 12 Mayıs: İmsak 03:59 İftar 20:22,

İzmir İmsakiyesi takvimi kapsamında sıralan tarihlerin karşılarında yer alan saatlerde iftar ve sahur yapılacaktır.

2021 İzmir İmsakiyesi Nasıl Hazırlanır?

2021 İzmir imsakiyesini hazırlamak için İzmir’in coğrafi konumu göz önüne alınarak gün batımı ve gün doğumunun hangi saatlerde gözlemlendiği belirlenir. Ardından güneşin doğuş ve batış saatleri hesaplanır. İftar saati gün batımı ardından, sahur saati ise gün doğumundan önce bir vakte ayarlanır. Oruç ibadetinin kıstaslarına göre hesaplanan iftar ve oruç saatlerinin her bir Ramazan günü için ayrı hesaplanması ve listelemesi ardından İzmir imsakiyesi takvimi oluşturulur. Aynı saat hesaplamaları farklı iller için yapılarak Türkiye’de tüm iller için özel imsakiyeler hazırlanır.