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İzmir’de maden ocağında göçük: Ölü veya yaralı var mı?

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan faciada ölü veya yaralı vatandaşın olup olmadığı merak ediliyor. İzmir'de madem ocağının göçmesinin ardından ölü veya yaralı oldu mu? İzmir'de son dakika maden ocağında ölen oldu mu? Yaralı vatandaş var mı? İşte Valilik'ten gelen son dakika bilgisine göre İzmir maden ocağındaki göçük hakkında son gelişmeler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir’de maden ocağında göçük: Ölü veya yaralı var mı?
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İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçükte 22 yaralının bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları aktardı.

İZMİR'DE MADEN OCAĞINDA YAŞANAN GÖÇÜKTE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." dedi.

İZMİR'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK NASIL MEYDANA GELDİ?

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işçilerin gazdan etkilendiği bildirildi.

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