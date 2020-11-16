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İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'nden mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecektir

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Buca Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 318-319 No.lu bölme içerisinde kalan ÇİFTLİK B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliği” nin 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
mesire alanı

mesire alanı

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayabilirsiniz

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