6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'nden mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecektir
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Buca Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 318-319 No.lu bölme içerisinde kalan ÇİFTLİK B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliği” nin 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yorum
ÖNERİLEN VİDEO
Yorum