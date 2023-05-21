İzmir 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

İzmir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar İzmir cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlar ı, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; İzmir’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile İzmir 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs İzmir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İzmir seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs İzmir 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

İzmir 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 63.3 oranında Millet İttifakı adayı 63.3 Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 31,5 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan İzmir’de aldığı oy oranı ise % 4.8 oldu.

14 Mayıs İzmir milletvekili seçim sonuçları 2023

İzmir 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre CHP oyların % 40.9’unu alırken AK Parti % 25.3 oranında oya sahip oldu. İzmir’de İYİ Parti % 11.4, Yeşil Sol Parti % 7.5, MHP % 5.4, TİP % 2.8, Zafer Partisi % 2.3 oranında oy aldı.

İzmir’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

İzmir 1. bölge milletvekilleri

Mehmet Muharrem Kasaoğlu - AK Parti

Mahmut Atilla Kaya - AK Parti

Şebnem Bursalı - AK Parti

Mehmet Ali Çelebi - AK Parti

Yüksel Taşkın - CHP

Tuncay Özkan - CHP

Sevda Erdan Kılıç - CHP

Murat Bakan - CHP

Ednan Arslan - CHP

Seda Kaya Ösen - CHP

Haydar Altıntaş - CHP

Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti

Ümit Özlale - İYİ Parti

Burcugül Çubuk - YSP

İzmir 2. bölge milletvekilleri

Gökçe Gökçen CHP

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu CHP

Rahmi Aşkın Türeli CHP

Mahir Polat CHP

Mehmet Salih Uzun CHP

Deniz Yücel CHP

Mustafa Bilici CHP

Eyyüp Kadir İnan AK Parti

Fehmi Alpay Özalan AK Parti

Ceyda Bölünmez Çankırı AK Parti

Yaşar Kırkpınar AK Parti

Hüsmen Kırkpınar İYİ Parti

İbrahim Akın Yeşil Sol Parti

Tamer Osmanağaoğlu MHP

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde İzmir'de partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU

İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA

İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI

İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ

İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE

İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN

İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU

İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI

İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ

İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN

İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ

İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN

İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ

AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN

İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN

İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR

İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ

İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN

İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ

İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI

İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK

İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ

İZMİR-2 11 HALİL POLAT

İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN

İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ

İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL

CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN

İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN

İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ

İZMİR-1 4 MURAT BAKAN

İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN

İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN

İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ

İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK

İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ

İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY

İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS

İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY

İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT

İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN

İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU

İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

İZMİR-2 4 MAHİR POLAT

İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN

İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL

İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ

İZMİR-2 8 HACER FOGGO

İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN

İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ

İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY

İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER

İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI

İZMİR-2 14 BURAK KOTAN

İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

ÜMİT ÖZLALE

ÖZTÜRK KESKİN

ÜLKÜ DOĞAN

ALİ TOPÇU

FİGEN YILDIRIM

LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

İSMAİL AYBARS AKSOY

ASLAN SEZGİN

GİZEM ALBAŞ

KAAN ALTINDAĞ

MURAT ÇAKAR

HASAN YILDIZ

GÜLŞAH SAKAR

İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSMEN KIRKPINAR

YİĞİT KARAKIŞ

ARZU YILDIRIM

TAMER CÜCÜ

DİNÇER IŞIKTAŞ

MÜJDE HARPUT APAK

MÜMİN YALÇINKAYA

YELİZ ÇULHA

BÜLENT UYGUR

MİRAN BACGEROĞLU

MUSTAFA NURİ DENİZ

NAZLI BUKET KARASU

MEHMET HALİS KÖSE

MEHMET EMİN CANTÜRK

MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

Yeniden refah partisi İzmir 1. bölge milletvekilleri adayları

1. Cemal Arıkan

2. Baki Murat Top

3. Yusuf Doğan

5. Ali Osman Kalkan

5. Ruziye Tan

6. Nurettin Yakut

7. Emrah Uyan

8. İsmail Tanas

9. Ramazan Duran

10. Yunus Toprak

11. Necati Kavalcı

12. Mert Erkez

13. Samet Koçlu

14. Abdurrahman Kaya

Yeniden Refah Partisi İzmir 2. bölge milletvekilleri adayları

1. Abdurrahman Karaman

2. Hacı Mehmet Solmaz

3. Özbek Taşdemir

4. Ali Hakan Kulakçıoğlu

5. Reşat Saymaz

6. Yusuf Şimşek

7. Murat Avcıoğlu

8. Nazif Tunahan Şen

9. Hasan Hüseyin Levent

10. Reşide Yavaş

11. Rahmi Özbak

12. Hakan Çenber

13. Hasan Göl

14. Muaammer Sarıbaş

İzmir BBP milletvekili adayları

Büyük Birlik Partisi İzmir 1. bölge adayları:

ERDEM ÖKSÜZ

HAMZA ÇATIR

MEHMET ALTUNBAŞ

FATİH ESER

FAİK CENNET

İSMAİL YILMAZ

MEHMET DUDU

SALİH OKTAY

ALİ ŞENER

MUSTAFA ESER

MEHMET ATEŞ

CENGİZ BAŞTÜRK

OSMAN ESER

Büyük Birlik Partisi İzmir 2. bölge adayları

YASİN YARDIMCI

ÖMRÜYE ELİBOL

ERTUĞRUL TOPÇU

NURCAN ŞANLI

BÜŞRA ÖZDEMİR

MELEK ÖZTÜRKAN

HAYATİ ATMACA

OSMAN DEMİR

ABDURRAHMAN ESER

RECEP BURGUCU

BEKİR SÖNMEZ

YAVUZ TAÇ

HÜSEYİN GAZİ EMRE

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3 AK Parti % 28.7 HDP % 11,5 İYİ Parti % 10,9 MHP % 6,3

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 İzmir yerel seçim sonuçları

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tunç Soyer oyların % 58,10’unu alırken, AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise oyların % 38,69’unu aldı.

2019 İzmir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 52,65 AK Parti % 35,93 HDP % 2,51 İYİ Parti % 2,28 SP % 1,38

İzmir hakkında bilgiler

İzmir, Türkiye'nin batısında Ege Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü ili olan İzmir, 11 ilçeden oluşmaktadır. Sahil şeridi, tarihi ve turistik yerleri, kültür-sanat etkinlikleri, eğitim olanakları, sanayi faaliyetleri ve ticari faaliyetleri ile ülkemizin en önemli illeri arasında yer almaktadır.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İzmir'in tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Kent, tarih boyunca Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok devletin egemenliği altında kalmıştır. İzmir, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli bir rol oynamış ve 1922'de Türk ordusu tarafından kurtarılmıştır.

İzmir'in ekonomisi, sanayi, tarım ve turizme dayanmaktadır. Kent, Ege Bölgesi'nin en önemli limanı olan Alsancak Limanı'na sahiptir ve Türkiye'nin ihracatının önemli bir bölümü bu limandan gerçekleştirilir. Ayrıca İzmir, Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezlerinden biridir ve tekstil, kimya, gıda, metal ve otomotiv endüstrisi gibi birçok sektörde faaliyet gösterir.

İzmir, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli turistik şehirlerinden biridir. Sahil şeridi, tarihi yerleri ve kültürel etkinlikleri ile birçok turistin ilgisini çekmektedir. Kentte, tarihi Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı, Saat Kulesi, Kordonboyu, İzmir Arkeoloji Müzesi ve İzmir Fuarı gibi birçok turistik yer bulunmaktadır.

İzmir ayrıca ülkemizin önde gelen eğitim merkezlerinden biridir. Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok önemli üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır.







