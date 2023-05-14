İzmir

sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı

dahilinde açıklanıyor. 14 Mayıs 2023 Türkiye

, İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve TBMM milletvekili genel seçim sonuçları belli oluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında yer alacak adaylar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan. İzmir'de hangi cumhurbaşkanı adayı kazandı, hangi