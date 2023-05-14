İzmir seçim sonuçları
İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İzmir seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 İzmir Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 İzmir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU
İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI
İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN
İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU
İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI
İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ
İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN
İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ
İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN
İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ
AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR
İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN
İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ
İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI
İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK
İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ
İZMİR-2 11 HALİL POLAT
İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ
İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL
CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN
İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR-1 4 MURAT BAKAN
İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN
İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN
İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ
İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ
İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY
İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS
İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY
İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT
İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ
CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN
İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İZMİR-2 4 MAHİR POLAT
İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN
İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL
İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ
İZMİR-2 8 HACER FOGGO
İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN
İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ
İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY
İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER
İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI
İZMİR-2 14 BURAK KOTAN
İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR
İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK
MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HASAN KALYONCU
2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
3 CİHAN ASLAN
4 SELAHATTİN ŞAHİN
5 UFUK AKSOY
6 SIDIKA TOPAL
7 SALİM ARDUÇLU
8 LOKMAN KIZILÖRENLİ
9 NİHAL BAŞ
10 ALİ DURUT
11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
12 HÜLYAAYKAÇ
13 HALİT GÖNDÜZ
14 KAYHAN DERYA
MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
2 ABDULKADİR BEKTAŞ
3 İSMAİL OBUZ
4 AYŞEGÜL EKŞİ
5 RECEP AKAN
6 EYÜP ERİM ERGÖREN
7 ÇETİN ALTIN
8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
9 AHMET DEHA İMAL
10 YİĞİT FİKRİ ATALI
11 HASAN SEKİN
12 ERHAN ELİBOL
13 MUSTAFA ÇİNTAŞ
14 MEHMET MERT DOLĞAÇ
Yeniden refah partisi İzmir 1. bölge milletvekilleri adayları
1. Cemal Arıkan
2. Baki Murat Top
3. Yusuf Doğan
5. Ali Osman Kalkan
5. Ruziye Tan
6. Nurettin Yakut
7. Emrah Uyan
8. İsmail Tanas
9. Ramazan Duran
10. Yunus Toprak
11. Necati Kavalcı
12. Mert Erkez
13. Samet Koçlu
14. Abdurrahman Kaya
Yeniden Refah Partisi İzmir 2. bölge milletvekilleri adayları
1. Abdurrahman Karaman
2. Hacı Mehmet Solmaz
3. Özbek Taşdemir
4. Ali Hakan Kulakçıoğlu
5. Reşat Saymaz
6. Yusuf Şimşek
7. Murat Avcıoğlu
8. Nazif Tunahan Şen
9. Hasan Hüseyin Levent
10. Reşide Yavaş
11. Rahmi Özbak
12. Hakan Çenber
13. Hasan Göl
14. Muaammer Sarıbaş
İzmir BBP milletvekili adayları
Büyük Birlik Partisi İzmir 1. bölge adayları:
ERDEM ÖKSÜZ
HAMZA ÇATIR
MEHMET ALTUNBAŞ
FATİH ESER
FAİK CENNET
İSMAİL YILMAZ
MEHMET DUDU
SALİH OKTAY
ALİ ŞENER
MUSTAFA ESER
MEHMET ATEŞ
CENGİZ BAŞTÜRK
OSMAN ESER
Büyük Birlik Partisi İzmir 2. bölge adayları
YASİN YARDIMCI
ÖMRÜYE ELİBOL
ERTUĞRUL TOPÇU
NURCAN ŞANLI
BÜŞRA ÖZDEMİR
MELEK ÖZTÜRKAN
HAYATİ ATMACA
OSMAN DEMİR
ABDURRAHMAN ESER
RECEP BURGUCU
BEKİR SÖNMEZ
YAVUZ TAÇ
HÜSEYİN GAZİ EMRE
2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.
2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- CHP % 41,3
- AK Parti % 28.7
- HDP % 11,5
- İYİ Parti % 10,9
- MHP % 6,3
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 İzmir yerel seçim sonuçları
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tunç Soyer oyların % 58,10’unu alırken, AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise oyların % 38,69’unu aldı.
2019 İzmir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 52,65
- AK Parti % 35,93
- HDP % 2,51
- İYİ Parti % 2,28
- SP % 1,38
İzmir hakkında bilgiler
İzmir, Türkiye'nin batısında Ege Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü ili olan İzmir, 11 ilçeden oluşmaktadır. Sahil şeridi, tarihi ve turistik yerleri, kültür-sanat etkinlikleri, eğitim olanakları, sanayi faaliyetleri ve ticari faaliyetleri ile ülkemizin en önemli illeri arasında yer almaktadır.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İzmir'in tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Kent, tarih boyunca Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok devletin egemenliği altında kalmıştır. İzmir, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli bir rol oynamış ve 1922'de Türk ordusu tarafından kurtarılmıştır.
İzmir'in ekonomisi, sanayi, tarım ve turizme dayanmaktadır. Kent, Ege Bölgesi'nin en önemli limanı olan Alsancak Limanı'na sahiptir ve Türkiye'nin ihracatının önemli bir bölümü bu limandan gerçekleştirilir. Ayrıca İzmir, Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezlerinden biridir ve tekstil, kimya, gıda, metal ve otomotiv endüstrisi gibi birçok sektörde faaliyet gösterir.
İzmir, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli turistik şehirlerinden biridir. Sahil şeridi, tarihi yerleri ve kültürel etkinlikleri ile birçok turistin ilgisini çekmektedir. Kentte, tarihi Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı, Saat Kulesi, Kordonboyu, İzmir Arkeoloji Müzesi ve İzmir Fuarı gibi birçok turistik yer bulunmaktadır.
İzmir ayrıca ülkemizin önde gelen eğitim merkezlerinden biridir. Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok önemli üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır.