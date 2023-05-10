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İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.

11:31 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmir seçim sonuçları

İzmir seçim sonuçları

İzmir
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. 14 Mayıs 2023 Türkiye seçim sonuçları, İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve TBMM milletvekili genel seçim sonuçları belli oluyor.2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında yer alacak adaylar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. İzmir'de hangi cumhurbaşkanı adayı kazandı, hangi
ve hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Son dakika seçim haberleri, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu ve İzmir oy oranı CANLI takip ekranı.

İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İzmir seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 İzmir Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 İzmir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU

İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA

İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI

İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ

İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE

İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN

İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU

İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI

İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ

İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN

İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ

İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN

İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ

AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN

İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN

İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR

İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ

İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN

İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ

İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI

İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK

İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ

İZMİR-2 11 HALİL POLAT

İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN

İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ

İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL

CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN

İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN

İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ

İZMİR-1 4 MURAT BAKAN

İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN

İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN

İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ

İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK

İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ

İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY

İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS

İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY

İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT

İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN

İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU

İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

İZMİR-2 4 MAHİR POLAT

İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN

İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL

İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ

İZMİR-2 8 HACER FOGGO

İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN

İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ

İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY

İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER

İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI

İZMİR-2 14 BURAK KOTAN

İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

ÜMİT ÖZLALE

ÖZTÜRK KESKİN

ÜLKÜ DOĞAN

ALİ TOPÇU

FİGEN YILDIRIM

LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

İSMAİL AYBARS AKSOY

ASLAN SEZGİN

GİZEM ALBAŞ

KAAN ALTINDAĞ

MURAT ÇAKAR

HASAN YILDIZ

GÜLŞAH SAKAR

İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSMEN KIRKPINAR

YİĞİT KARAKIŞ

ARZU YILDIRIM

TAMER CÜCÜ

DİNÇER IŞIKTAŞ

MÜJDE HARPUT APAK

MÜMİN YALÇINKAYA

YELİZ ÇULHA

BÜLENT UYGUR

MİRAN BACGEROĞLU

MUSTAFA NURİ DENİZ

NAZLI BUKET KARASU

MEHMET HALİS KÖSE

MEHMET EMİN CANTÜRK

MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

Yeniden refah partisi İzmir 1. bölge milletvekilleri adayları

1. Cemal Arıkan

2. Baki Murat Top

3. Yusuf Doğan

5. Ali Osman Kalkan

5. Ruziye Tan

6. Nurettin Yakut

7. Emrah Uyan

8. İsmail Tanas

9. Ramazan Duran

10. Yunus Toprak

11. Necati Kavalcı

12. Mert Erkez

13. Samet Koçlu

14. Abdurrahman Kaya

Yeniden Refah Partisi İzmir 2. bölge milletvekilleri adayları

1. Abdurrahman Karaman

2. Hacı Mehmet Solmaz

3. Özbek Taşdemir

4. Ali Hakan Kulakçıoğlu

5. Reşat Saymaz

6. Yusuf Şimşek

7. Murat Avcıoğlu

8. Nazif Tunahan Şen

9. Hasan Hüseyin Levent

10. Reşide Yavaş

11. Rahmi Özbak

12. Hakan Çenber

13. Hasan Göl

14. Muaammer Sarıbaş

İzmir BBP milletvekili adayları

Büyük Birlik Partisi İzmir 1. bölge adayları:

ERDEM ÖKSÜZ

HAMZA ÇATIR

MEHMET ALTUNBAŞ

FATİH ESER

FAİK CENNET

İSMAİL YILMAZ

MEHMET DUDU

SALİH OKTAY

ALİ ŞENER

MUSTAFA ESER

MEHMET ATEŞ

CENGİZ BAŞTÜRK

OSMAN ESER

Büyük Birlik Partisi İzmir 2. bölge adayları

YASİN YARDIMCI

ÖMRÜYE ELİBOL

ERTUĞRUL TOPÇU

NURCAN ŞANLI

BÜŞRA ÖZDEMİR

MELEK ÖZTÜRKAN

HAYATİ ATMACA

OSMAN DEMİR

ABDURRAHMAN ESER

RECEP BURGUCU

BEKİR SÖNMEZ

YAVUZ TAÇ

HÜSEYİN GAZİ EMRE

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. CHP % 41,3
  2. AK Parti % 28.7
  3. HDP % 11,5
  4. İYİ Parti % 10,9
  5. MHP % 6,3

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 İzmir yerel seçim sonuçları

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tunç Soyer oyların % 58,10’unu alırken, AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise oyların % 38,69’unu aldı.

2019 İzmir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. CHP % 52,65
  2. AK Parti % 35,93
  3. HDP % 2,51
  4. İYİ Parti % 2,28
  5. SP % 1,38
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için İstanbul’da 11.350.969 seçmen 30.803 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Denizli seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Denizli seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Denizli seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Denizli Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Denizli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Denizli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Denizli seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ile ittifakların ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları, geçmiş seçimlere ilişkin sonuçlar.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


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