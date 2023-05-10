2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçimler için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var" dedi ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Bu haberimizde Aydın seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Aydın yerel seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, kim kazandı? İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2019 yerel seçim Aydın sonuçları.