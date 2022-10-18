İzmir'de elektrik kesintisi! 18 Ekim Salı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıklandı

İzmir'de 18 Ekim Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler arasıda Torbalı, Seferihisar, Tire ve Menderes ilçeleri var. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi:
Elektrikler saat kaçta gelecek?
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Torbalı
Muratbey'de elektrikler saat kaçta gelecek?
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MURATBEY MAHALLESI SEYIT GEZICI,APTI EREL CADDELERI,3653,3651,3629,3568,3576,3637 SOKAKLAR
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Torbalı
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TORBALI MAHALLESI 5019, 5126, 5104, 5121, 5123 SOKAKLAR
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Torbalı
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TORBALI MAHALLESI, ALPKENT MAH.TAMAMI, CUMHURIYET MAH BIR BÖLÜMÜ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 09:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Seferihisar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI HIDIRLIK MAHALLESI VE CIVARI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Tire
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MAHMUTLAR, AKKOYUNLU. KARATEKKE
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 13:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Menderes
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ödemiş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BIRGI MAHALLESI İRIM AĞZI MEVKII
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 11:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kiraz
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : OVACIK MAHALLESI DERVIŞLER SOKAK TR-6
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Menderes
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Karabağlar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YUNUS EMRE MAHALLESİ,4169-4173-4175-4235-4239 SOKAKLAR VE CİVARI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Karaburun
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, KÖYLERI TAMAMI, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Buca
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ CADDESİ,203/1,203/20,203/3 SOKAKLAR VE CİVARI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 12:00
Elektrik kesintisinin ücretinin tutarı : 8 saat
Elektrik kesintisi şehir : İzmir
Elektrik kesintilerinden okuldan : Buca
Elektrik kesintilerinden : YİĞİLER MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK,ADNANAN KAHVECİ CADDELERİ 345,349 SOKAKLAR VE CİVARLARI Elektriksi
projesi
ŞEBEK Elektrik İŞLETMEC Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin ücreti : 8 saat
Elektrik kesintisi şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden okuldan : Güzelbahçe
Elektrik kesintisinden : ÇAMLELERİ Elektrik kesintisi : ŞELKİ MAHALLELERİ
Elektrik kesintisi : Ş İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi : 18 Ekim 2022 Salı 09:00
Elektrik kesintisinden : 18 Ekim 2022 bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00
Elektrik kesintisinin ücreti : 8 saat elektrik
kesintisi şehir : İzmir
Elektrik kesintisinden okuldan : Güzelbahçe
Elektrik kesintisinden : YELKİ,ÇAMLI, MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
Elektrik kesintisi nedeni : Ş İŞLETMECİSİ
Elektrik kesintisi başlangıcından : 18 Ekim 2022 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00