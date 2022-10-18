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İzmir'de elektrik kesintisi! 18 Ekim Salı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıklandı

İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. 18 Ekim Salı günü İzmir’de elektrik arızası olan bölgeler ile elektrik kesintisi başlangıç ve bitiş saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte arıza sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde elektrik kesintisi olacak ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?
İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 18 Ekim Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler arasıda Torbalı, Seferihisar, Tire ve Menderes ilçeleri var. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi:

Elektrikler saat kaçta gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Torbalı

Muratbey'de elektrikler saat kaçta gelecek?

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MURATBEY MAHALLESI SEYIT GEZICI,APTI EREL CADDELERI,3653,3651,3629,3568,3576,3637 SOKAKLAR

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Torbalı

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TORBALI MAHALLESI 5019, 5126, 5104, 5121, 5123 SOKAKLAR

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Torbalı

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TORBALI MAHALLESI, ALPKENT MAH.TAMAMI, CUMHURIYET MAH BIR BÖLÜMÜ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 09:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Seferihisar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI HIDIRLIK MAHALLESI VE CIVARI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Tire

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MAHMUTLAR, AKKOYUNLU. KARATEKKE

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Menderes

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ödemiş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BIRGI MAHALLESI İRIM AĞZI MEVKII

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 11:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kiraz

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : OVACIK MAHALLESI DERVIŞLER SOKAK TR-6

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Menderes

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Karabağlar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YUNUS EMRE MAHALLESİ,4169-4173-4175-4235-4239 SOKAKLAR VE CİVARI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Karaburun

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, KÖYLERI TAMAMI, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Buca

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ CADDESİ,203/1,203/20,203/3 SOKAKLAR VE CİVARI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin ücretinin tutarı : 8 saat

Elektrik kesintisi şehir : İzmir

Elektrik kesintilerinden okuldan : Buca

Elektrik kesintilerinden : YİĞİLER MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK,ADNANAN KAHVECİ CADDELERİ 345,349 SOKAKLAR VE CİVARLARI Elektriksi

projesi

ŞEBEK Elektrik İŞLETMEC Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin ücreti : 8 saat

Elektrik kesintisi şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden okuldan : Güzelbahçe

Elektrik kesintisinden : ÇAMLELERİ Elektrik kesintisi : ŞELKİ MAHALLELERİ

Elektrik kesintisi : Ş İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi : 18 Ekim 2022 Salı 09:00

Elektrik kesintisinden : 18 Ekim 2022 bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin ücreti : 8 saat elektrik

kesintisi şehir : İzmir

Elektrik kesintisinden okuldan : Güzelbahçe

Elektrik kesintisinden : YELKİ,ÇAMLI, MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

Elektrik kesintisi nedeni : Ş İŞLETMECİSİ

Elektrik kesintisi başlangıcından : 18 Ekim 2022 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ekim 2022 Salı 17:00

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