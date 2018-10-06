DİGER

Jandarmayı yumrukladı

DHKP-C’yle bağlantılı Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada, sanık avukatlarından Ömer Kavili, jandarma görevlisini darp etti.

Zywiec AA
Ömer Kavili

Ömer Kavili

Sanık savunmaları alınırken Kavili mahkeme başkanı ile münakaşaya girişti. Başkan, Kavili’nin salondan çıkarılmasını istedi. Kavili, Jandarma Astsubay Ahmet Ilıcan’ın boğazını sıkıp göğsüne yumruk atarak yere düşürdü. Ömer Kavilli ve olayı cep telefonuyla kaydeden sanık avukatlarından Nadide Özdemir gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen avukat Ömer Kavilli tutuklandı.

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