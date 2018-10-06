Jandarmayı yumrukladı

Sanık savunmaları alınırken Kavili mahkeme başkanı ile münakaşaya girişti. Başkan, Kavili’nin salondan çıkarılmasını istedi. Kavili, Jandarma Astsubay Ahmet Ilıcan’ın boğazını sıkıp göğsüne yumruk atarak yere düşürdü. Ömer Kavilli ve olayı cep telefonuyla kaydeden sanık avukatlarından Nadide Özdemir gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen avukat Ömer Kavilli tutuklandı.
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