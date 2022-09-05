Özgün Josef de Souzanın kırmızı kartı iptal olacak mı? TFFden açıklama bekleniyor
ÖZGÜN HABERLER

Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal olacak mı? TFF'den açıklama bekleniyor...

Türkiye Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde sahaya giren bir taraftarın, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmasını konuşuyor. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuracak. Peki, Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi? Josef de Souze kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Josef de Souzanın kırmızı kartı iptal oldu mu? ​Josef de Souza kimdir, nereli, kaç yaşında?
Josef de Souza

Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne konuk olduğu olaylı lig maçının yankıları bir süre daha sürecek. Takım arkadaşlarına saldıran saldırganı engellemek isterken kırmızı kart gören Josef de Souza'nın cezası merak ediliyor.

JOSEF DE SOUZA'NIN KIRMIZI KARTI İPTAL OLACAK MI?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından başkent ekibinin tribünlerinden sahaya atlayan bir holigan, Beşiktaşlı oyunculara saldırmıştı. Salih Uçan ve Cenk Tosun'un darbe aldığı saldırıda Josef, arkadaşlarını korumak amacıyla saldırganı ensesinden tutarak etkisiz hale getirmişti.

Maçın hakemi Mete Kalkacan ise Josef'i oyundan atmıştı.

Mevuzata göre Josef'in ceza alması gerekiyor. Kural şöyle:

Josef de Souza'nın Futbol Disiplin Talimatı'nın Kavga başlıklı 45. maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Söz konusu madde şöyle: MADDE 45 – KAVGA Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası verilir.

Ancak kamuoyundaki genel kanı ise Josef'in "devam eden şiddetli eylem" gerçekleştirmediği ve arkadaşlarını korumak amacıyla hareket ettiği için kırmızı kartının iptal edilebileceği yönünde.

Resmen başvuruldu

PFDK'nın kararları merakla beklenirken, Beşiktaş cephesinden ise arka arkaya açıklamalar geldi. Kulüp, "Takipçisi olacağız" derken, yöneticiler ise Josef'in kartının iptali için çaba harcayacak. Takım arkadaşları ise Josef için "Kaptan" paylaşımları yaparak oyuncuya destek verdi.

Hüriyet'in haberine göre, Beşiktaş TFF'ye kartın iptaline dair resmi başvuruyu yaptı ve cevabı bekliyor.

JOSEF DE SOUZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Josef de Souza, Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcudur.

11 Şubat 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir ve şu anda 33 yaşındadır.

Brezilya, Rio de Janeiro'da doğmuştur.

Boyu 1.88 metredir ve ön libero mevkisinde oynamaktadır.

JOSEF DE SOUZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Josef de Souza, alt yapı kariyerine Vasco da Gama'da 1998 yılında başladı. 2008 yılında aynı takımda profesyonel olarak oynadı.

Daha sonra sırasıyla Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli takımlarında oynadı.

Şimdi ise Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyiyor.

Brezilya milli takımının formasını da giymiştir.

Josef de Souza'dan kırmızı kart açıklaması: Anlamakta güçlük çekiyorum
SPOR
Josef de Souza'dan kırmızı kart açıklaması: Anlamakta güçlük çekiyorum
Silivri Cezaevinin ismi değişti

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı yeni adını açıkladı.
Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar.
Mutasavvıf İnançere veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmete hiç tereddüt etmeden hizmet ederek hayatını sürdürdü.

​AK Parti grup başkanvekillerinden 'engelleniyoruz' diyerek algı yapan CHP'li yöneticilere tepki

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Mavi Vatan savunmasını yapacak SİDA'da yeni gelişme.

Sunak'ı geride bıraktı: Ülkenin üçüncü kadın lideri oldu.

​Kilogramı 450 TL

​MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir askerimiz şehit oldu.

​Bir skandal daha

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.