Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı belirtildi. Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İşte Meteoroloji'den 24 Ocak 2024 için il il hava durumu raporu...