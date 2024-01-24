|
Özgün

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama! Seferler normale döndü mü?

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir arabanın arızalanması nedeniyle seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılacağı açıklanmıştı. Peki Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü?

09:46 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü?
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir arabanın arızalanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hangi duraklar arasında yapılıyor?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.


#Kabataş
#Bağcılar
#tramvay hattı seferleri
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları 2024 tam listesi