Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir arabanın arızalanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Kabataş-Bağcılar tramvay hangi duraklar arasında yapılıyor?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.