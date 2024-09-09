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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündem konuları neler? 9 Eylül Kabine kararları için gözler Beştepe'de!

Kabine'nin bu haftaki toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 Eylül 2024 Pazartesi günü gündemdeki önemli konuları değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan kabine sonrasında gözler yapılacak açıklamalarda olacak. Peki, 9 Eylül 2024 kabine toplantısı gündem maddeleri neler? Bugün kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

15:37 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınacak. En son Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşen kritik Kabine Toplantısı'nda Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilmişti. Emeklilik sistemi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi konular için gözler Beştepe'de. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak 25 Ağustos'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saati ise henüz netleşmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Eylül saat 15.00’da toplanacak. Kabine Toplantısı kararlarının, toplantının sona ermesinin ardından paylaşılması bekleniyor.



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#kabine toplantısı
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
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