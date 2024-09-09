Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınacak. En son Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşen kritik Kabine Toplantısı'nda Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilmişti. Emeklilik sistemi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi konular için gözler Beştepe'de. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son olarak 25 Ağustos'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saati ise henüz netleşmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ
Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.
Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Eylül saat 15.00’da toplanacak. Kabine Toplantısı kararlarının, toplantının sona ermesinin ardından paylaşılması bekleniyor.