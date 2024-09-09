Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınacak. En son Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşen kritik Kabine Toplantısı'nda Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilmişti. Emeklilik sistemi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi konular için gözler Beştepe'de. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.