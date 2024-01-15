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Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu! Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi, öğretmen atamaları öncelikli gündem maddeleri!

Kabine Toplantısı gündeminin emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor. Peki, Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylı bilgiler...

15:11 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Kabine toplantısının yapılacağı tarih gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekliye ek zammın kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Gözler toplantıya çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı yarın 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

AK Parti Grup Başkanı Güler emekli ek zammı ile ilgili "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" demişti.

Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların sona ermesiyle birlikte nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kabine toplantısında sunulacak ve onaylanmasına akabinde Meclis'e gönderilerek yasalaştırılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."



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7 saat önce
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