Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?
Kolombiya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Jamaika'yı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?
Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde;
> Japonya
> İspanya
> Hollanda
> İsveç
> İngiltere
> Avusturya
> Kolombiya
> Fransa ve Fas maçının galibi çeyrek finale yükselen son takım olacak.
İNGİLTERE - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere-Kolombiya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 12 Ağustos Cumartesi günü TSİ 13.30'da Avustralya Stadı'nda oynanacak.