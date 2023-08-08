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Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. AAMI Park'ta oynanan maçta Kolombiya ile Jamaika karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Kolombiya, 51'inci dakikada Catalina Usme'nin golü ile öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kolombiya, sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı. Peki, Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? İşte detaylar.

14:29 . 8/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?

Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?

Kolombiya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Jamaika'yı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde;

> Japonya

> İspanya

> Hollanda

> İsveç

> İngiltere

> Avusturya

> Kolombiya

> Fransa ve Fas maçının galibi çeyrek finale yükselen son takım olacak.

İNGİLTERE - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere-Kolombiya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 12 Ağustos Cumartesi günü TSİ 13.30'da Avustralya Stadı'nda oynanacak.



#FIFA 2023
#Kadınlar Dünya Kupası
#Kolombiya
#İngiltere
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