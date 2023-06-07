Kadınlara erken emeklilik mi var?
Seçimler sonrasında gözler ev hanımlarına emekilik müjdesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçim beyannamesinde ev hanımlarına emekilik ile ilgili müjdeyi vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
Ev hanımlarına emekilik güvencesi mi verilecek?
Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız."
Kadınlara erken emeklilik mi olacak?
Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Erken emeklilik detaylarına dair bilgilerin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.
Kadınlarda emeklilik yaşı kaç?
Şu anda SGK'lı kadınların emekli olabilmesi için prim gün sayısının 7.200 ve yaşın ise 58 olması gerekiyor. Bağ-Kur'lu kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor. Doğum borçlanması yaparak da kadınlar emeklilik süresine erkene çekebilmekte. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuk için 2160 gün borçlanarak toplamda 6 yıl erken emekli olma imkanına sahiptir. Doğum borçlanması olarak adlandırılan bu sistem sayesinde kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları dönemlerin değerlendirilerek erken emekli olmaları amaçlanır.
Aile Koruma Kalkanı şartları neler?
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;
- Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,
- Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,
- Yeni evlilikler teşvik edilecektir.