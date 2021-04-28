Kadir Gecesi Alametleri Nelerdir?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi alametlerini haberimizde inceleyebilirsiniz. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Hadislerle bize ulaşan bilgilere göre Kadir gecesi Ramazan'ın son günü içerisinde yer alıyor. Bu gece ise çokça nafile namaz kılıp, Kur'an okuyup, dua ve istiğfarla geçirilmelidir. Peki Kadir gecesinin alametleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

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Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]

ÖZGÜN Kadir Gecesi Önemi: Kadir Gecesi Ayetleri ve Hadisleri

KUR'AN KADİR GECESİNDE İNDİRİLMİŞTİR

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

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"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).



