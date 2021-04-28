Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Kadir Gecesi Alametleri Nelerdir?
ÖZGÜN HABERLER

Kadir Gecesi Alametleri Nelerdir?

Kadir gecesi, Ramazan ayının son günlerinde ve tekli gecelerden birisinde bulunduğu bize hadislerle ulaşmıştır. Ancak hangi gece olduğu bazı hikmetlere binaen gizlenmiştir. Bu nedenle itikaf yapılması tavsiye edilmiştir. Ayrıca kadir gecesi alametleri de bizlere hadislerle ulaşmıştır. İşte Allah'ın tüm insanlığa yolladığı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin alametleri.

Haber Merkezi Diğer
Kadir Gecesi Alametleri Nelerdir?
​Kadir gecesi​ alametlerini haberimizde sizlerle paylaştık. İşte alakalı hadisler...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi alametlerini haberimizde inceleyebilirsiniz. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Hadislerle bize ulaşan bilgilere göre Kadir gecesi Ramazan'ın son günü içerisinde yer alıyor. Bu gece ise çokça nafile namaz kılıp, Kur'an okuyup, dua ve istiğfarla geçirilmelidir. Peki Kadir gecesinin alametleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]

Kadir Gecesi Önemi: Kadir Gecesi Ayetleri ve Hadisleri
ÖZGÜN
Kadir Gecesi Önemi: Kadir Gecesi Ayetleri ve Hadisleri

KUR'AN KADİR GECESİNDE İNDİRİLMİŞTİR

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).


Abone Ol Google News
İnşaat kazısına bulundu çalışmalar durdu

İnşaat kazısına bulundu çalışmalar durdu

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, uzman ekip çalışma yapacak.
İzmirde kazanan yok

İzmir'de kazanan yok

​Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.
İstanbul polisinden trafikte sıkı denetim: Araçlar tek tek durduruldu ceza yağdı

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Bakan Yardımcısı 'heyecanın katlanarak artıyor' deyip açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.