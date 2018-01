Kadir Gecesi duaları ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar 21 Haziran

Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri haberimizden bulabilirsiniz. Bu geceyi camilerde ibadet ederek geçirebilirsiniz. Hem kendiniz, hem sevdikleriniz hem de tüm Müslüman alemi için en içten dileklerinizle de dua edebilirsiniz. Sizler de Kadir Gecesi dualarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

Kadir Gecesi Duası

Allah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.(Tirmizi, Da’avât 89)

Amin

KADİR GECESİ'NDE NASIL DUA ETMELİ?

Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu".

Kadir gecesi ibadet etmek "bin aydan daha hayırlıdır" buyrulmuştur.Kadir gecesinde evvela bir tesbih namazı kılınmalı ve daha sonra bu geceye ait kılınacak dört rekat namaz kılınmalıdır.

Bu namaz Yatsı namazından sonra dolayısıyla teravih namazından sonra kılınabileceği gibi teheccüd vakinde yani sahur vaktinde de kılınabilir.

Kadir gecesi namazına İki rek'atte bir selâm verilerek kılınır.

1'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 Kulhüva'llâhü ehad...

3. ve 4. rek'atlar da aynen kılınır.

Bu namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmet-i ilâhiyen hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle. Afv-ı ilâhiyene, feyz-i ilâhiyene mazhar eylediğin zümreye ilhak eyle."

Namazdan sonra, bir defa:

ٱَللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَٱللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ ٱلْحَمْدُ

"Allâhü Ekber, Allâhü Ekber. Lâ ilâhe ille'llâhü vAllâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi'lhamd."

100 İnnâ enzelnâhü...

100 Elem neşrahleke...

100 defa:

ٱَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ ٱلْعَفْوَ فَٱعْفُ عَنِّى

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fâ'fü annî" okunur ve iltica edilir.

Teheccüt Namazı

"Hem uyumak hem uyanmak" anlamına gelen teheccüd sözcüğü, terim olarak "geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı" anlamındadır. Dilimizde teheccüt kelimesi, farz ve vâcip namazlarla teravihin dışında, geceyi ihya için kılınan namazların tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz yatsıyı kıldıktan sonra ve vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kı- lardı (Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn", 26). Teheccüt namazının rek'at sayısı, bu konuda çeşitli rivayetler bulunmasından dolayı net olarak belli olmamakla birlikte dört veya sekiz rek'at olarak kılınabileceği gibi iki rek'at olarak da kılınabilir.





Kandil mesajları! Günün güzel ve anlamlı kandil mesajları Kadir Gecesi’nde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajlarını sizler için hazırladık. Bugün dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. Bu gece edilecek olan duaların büyük bir önemi bulunuyor. Sizler de kandil mesajları göndererek sevdiklerinden dua isteyebilirsiniz. İşte sizler için seçtiğimiz kandil mesajları...En güzel mesajlar Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun….- Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e! Hayırlı kandiller.- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, Merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun !- Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.- Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.- Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.Kadir Gecesi mesajlarını sosyal medyada paylaş! Kadir Gecesi mesajları 2017Kadir Gecesi’nin önemi ve faziletleriKadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali! Kadir Gecesi’nde okunacak dua

