Kadir Gecesi mesajları: Anlamlı resimli kısa Kadir gecesi mesajları

Kadir gecesi mesajları haberimiz üzerinden telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirerek sosyal ağlardan ve mobil uygulamalar üzerinden sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde tekli geceler arasında yer almaktadır. Kadir Suresi ve Duhan Suresi'nde Kadir gecesinin önemine ve bu gecede yapılacak ibadetlerin ne derece faziletli olacağı yer almaktadır. Kadir gecesinde eller semaya açılır ve günahların affı için Allah'a yalvarılır. Nafile ibadetler arttırılır ve Kur'an-ı Kerim okunur. Çokça istiğfar edilir ve umut edilirki geçmişte yapılan günahlar af olunur.

Kadir gecesi mesajları, kandil mesajları ve resimli kadir gecesi mesajlari haberimizde bulabilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan ayısın son 10 günüde tekli gecelerde bulunmaktadır. Hangi gece olduğu Allah'ın bazı hikmetleri nedeniyle gizlenmiştir. Fakat ülkemizde 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece kutlanacak.

KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?

Kadir gecesinde bolca namaz kılınır, istiğfar edilir, dua edilir, Kur'an okunur, tefekkür edilir ve geçmiş ömrün hesabı yapılır ve hayır noktasında yeni başlangıçların kararı alınır.

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.)

KADİR GECESİ MESAJLARI

* Kadir geceniz mübarek olsun.

* Kadir geceniz nurlansın.

* Allah Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin.

* Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle...

* Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

* Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

* Bin aydan daha hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun.

* Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

* Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

* Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

* Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

* Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

* Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere..

* Allahım, Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!

* Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin

* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

* Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

* Hayırlı Kandiller... Yüce Rabbim bu güzel gecede bizlere onun rızasını kazanacak ameli versin, Kadir geceniz hayırlı olsun.

* Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun.

* Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun…

* Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mübarek olsun.

Resimli Kadir gecesi mesajları:

Kadir gecesi mesajları, kandil mesajları ve resimli kandil mesajlarını haberimizde sizlerle paylaştık. Kadir gecesi mesajlarını sevdiklerinizle SMS ve diğer sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

