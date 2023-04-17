Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde tekli geceler arasında yer almaktadır. Kadir Suresi ve Duhan Suresi'nde Kadir gecesinin önemine ve bu gecede yapılacak ibadetlerin ne derece faziletli olacağı yer almaktadır. Kadir gecesinde eller semaya açılır ve günahların affı için Allah'a yalvarılır. Nafile ibadetler arttırılır ve Kur'an-ı Kerim okunur. Çokça istiğfar edilir ve umut edilir ki geçmişte yapılan günahlar af olunur. Bu gecede sevdiklerinize dua ve hatırlatma niyetiyle SMS ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderebileceğiniz kadir gecesi mesajları derledik. İşte eşe dosta gönderebileceğini Kadir gecesi mesajları.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazanın son günlerine girerken Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geldiği de merak ediliyor. Kadir Gecesinin net olarak hangi güne denk geldiği bilinmemektedir. Alimlere göre, kadir gecesi Ramazan ayının son on gününde ve tekli gecelerinden birisidir. Bu geceler; 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerden birisidir. Ancak ülkemizde İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ülkemizde Ramazan'ın 27.gecesi kutlanmaktadır.

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2023 takviminde Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir geceniz nurlansın. Allah Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin. Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle... Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi! Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun. Bin aydan daha hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun. Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun. Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi! Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere.. Allahım, Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi! Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun. Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun. Hayırlı Kandiller... Yüce Rabbim bu güzel gecede bizlere onun rızasını kazanacak ameli versin, Kadir geceniz hayırlı olsun. Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun. Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun… Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mübarek olsun.

KADİR SURESİ VE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Akıllı telefonların çok yaygınlaşmasıyal bazı kullanıcılar SMS yerine Whatsapp, Telegram, Instagram ve Messenger gibi diğer mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Bu platformalar üzerinden kadir gecesi mesajları göndermek içinde bazı anlamlı, resimli kadir gecesi mesajları da bu yazımızda derledik.

KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?

Kadir gecesinde bolca namaz kılınır, istiğfar edilir, dua edilir, Kur'an okunur, tefekkür edilir ve geçmiş ömrün hesabı yapılır ve hayır noktasında yeni başlangıçların kararı alınır.

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: