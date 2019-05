Kadir gecesi önemi: Kadir gecesi hadisleri ve ayetleri

Kadir gecesi önemini belirten ayetleri ve hadisleri haberimizde sizlerle paylaştık. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının en büyük önemi Kur'an'ın bu ayda nüzuludur. Kadir gecesi, Kadir Suresi'nde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Bu gecede yapılacak ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha faziletlidir. Peki Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde ne yapılır? Kadir gecesi ne zamandır? İşte merak edilen bu soruların yanıtları haberimizde.

Kadir gecesi önemi

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.

Kadir gecesinde ne yapılır?

Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.

Kadir Gecesi mesajları: Anlamlı resimli kısa Kadir gecesi mesajları Kadir gecesi mesajları haberimiz üzerinden telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirerek sosyal ağlardan ve mobil uygulamalar üzerinden sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde tekli geceler arasında yer almaktadır. Kadir Suresi ve Duhan Suresi'nde Kadir gecesinin önemine ve bu gecede yapılacak ibadetlerin ne derece faziletli olacağı yer almaktadır. Kadir gecesinde eller semaya açılır ve günahların affı için Allah'a yalvarılır. Nafile ibadetler arttırılır ve Kur'an-ı Kerim okunur. Çokça istiğfar edilir ve umut edilirki geçmişte yapılan günahlar af olunur.Kadir gecesi mesajları, kandil mesajları ve resimli kadir gecesi mesajlari haberimizde bulabilirsiniz.KADİR GECESİ NE ZAMAN?Kadir gecesi Ramazan ayısın son 10 günüde tekli gecelerde bulunmaktadır. Hangi gece olduğu Allah'ın bazı hikmetleri nedeniyle gizlenmiştir. Fakat ülkemizde 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece kutlanacak.KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?Kadir gecesinde bolca namaz kılınır, istiğfar edilir, dua edilir, Kur'an okunur, tefekkür edilir ve geçmiş ömrün hesabı yapılır ve hayır noktasında yeni başlangıçların kararı alınır.Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.)KADİR GECESİ MESAJLARI* Kadir geceniz mübarek olsun.* Kadir geceniz nurlansın.* Allah Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin.* Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle...* Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!* Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.* Bin aydan daha hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun.* Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.* Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.* Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.* Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.* Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.* Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere..* Allahım, Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!* Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.* Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.* Hayırlı Kandiller... Yüce Rabbim bu güzel gecede bizlere onun rızasını kazanacak ameli versin, Kadir geceniz hayırlı olsun.* Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun.* Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun…* Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mübarek olsun.Galeri: En güzel Kadir Gecesi mesajlarıResimli Kadir gecesi mesajları: Kadir gecesi mesajları, kandil mesajları ve resimli kandil mesajlarını haberimizde sizlerle paylaştık. Kadir gecesi mesajlarını sevdiklerinizle SMS ve diğer sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz.Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerKadir gecesi alametleri nelerdir?Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali! Kadir Gecesi’nde okunacak duaKadir gecesi duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...

Kadir gecesinden ne yapılacağına dair hadisler:

* Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.)

* Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir gecesi Ramazan'ın son on günüde tekli gecelerden birisinde yer almaktadır. Bazı hikmetler nedeniyle Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu gizlenmiştir. En önemli hikmetlerinden birisi ise Ramazan ayının son on günün ibadetle geçirilmesi içindir. Kadir gecesi, Ramazan'ın 21, 23, 25, 27, 29. gecelerinden birisindedir. Ancak alimlerin bazılarının 27.geceyi kuvvetle ihtimal gördükleri için ülkemizde de 27. gece Kadir gecesi olan kutlanmaktadır. Bu gece ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ism-i a‘zamın, ramazanın son on günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icâbet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün? Mübarek Ramazan ayının son on günü içerisinde olan Kadir gecesi ne zaman? Kur'an'da ve hadislerde önemine işaret edilen Kadir gecesinde yapılacak ibadetler diğer gecelerde yapılan ibadetlerden daha faziletlidir. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) indirildiği gecedir. Bu nedenle İslam alimleri Ramazan ayına Kur'an ayı denmiştir ve mümkün olduğu kadarıyla hatim edilmesini tavsiye etmişlerdir. KADİR GECESİ NE ZAMAN?Kadir Gecesinin net olarak hangi güne denk geldiği bilinmemektedir. Alimlere göre, kadir gecesi Ramazan ayının son on gününde ve tekli gecelerinden birisidir. Bu geceler; 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerden birisidir. Ancak ülkemizde İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 10 Haziran Pazar gününü 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan gece (bugün) idrak edilecek.Kadir Gecesi mesajları! Resimli Kadir gecesi sözleri mesajlarıKUR'AN NE ZAMAN İNMİŞTİR?Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32). Âyetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, âyetin inmesine sebep olan olay veya soruya “sebeb-i nüzûl” (iniş sebebi) denilir. Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.KUR'AN-I KERİM'İN MUCİZE OLUŞUKur'an, üslûbu ve içeriği bakımından akıllara durgunluk veren, hayrette bırakan büyük ve ebedî bir mûcizedir. Diğer peygamberlerin mûcizeleri, dönemleri geçince bittiği, onları yalnız o dönemde yaşayanlar gördüğü halde, Kur'an mûcizesi kıyamete kadar sürecektir. Kur'ân-ı Kerîm hem söz hem de mâna yönünden mûcizedir ve eşsizdir. Onun söz yönünden mûcize oluşu, Arap edebiyatının en üst noktada olduğu bir dönemde inmesine rağmen, Araplar'a kendisinin bir benzerini getirmeleri için meydan okumuş olması, onları bu konuda âciz bırakmasıdır: "De ki: Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler" (el-İsrâ 17/88). "Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) çağırın. Bunu yapamazsanız –ki elbette yapamayacaksınız– yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının..." (el-Bakara 2/23-24; ayrıca bk. Hûd 11/13; et-Tûr 52/33-34). Kur'ân-ı Kerîm mâna yönüyle de mûcizedir. Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmeyen bir kimse iken, Allah'tan aldığı vahiy ile insanlara bildirdiği Kur'an, en yüksek gerçekleri de kapsamaktadır. İster pozitif ister sosyal bilimler alanında, insanlığın asırlar sonra ulaştığı gerçekler, asırlar önce Kur'an tarafından haber verilmiş, hiçbir buluş, onun getirdiklerinin aksini ortaya koyamamıştır. Aksine bilimsel gelişmeler, Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ism-i a‘zamın, ramazanın son on günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icâbet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir.KADİR SURESİ VE OKUNUŞUBismillahirrahmânirrahîm.1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr2- Ve ma edrake ma leyletülkadr3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrAnlamıRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.Kadir gecesi ne zaman? sorusu Ramazan ayının son on gününe girmemizle sıkça soruluyor. Bin aydan daha hayır olan Kur'an-ı Kerim'in Cebrail meleğiyle Hz. Peygambere indirildiği gece olan Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtı haberimizde.Kadir gecesi alametleri nelerdir?

Kadir gecesi alametleri nelerdir? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi alametlerini haberimizde inceleyebilirsiniz. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Hadislerle bize ulaşan bilgilere göre Kadir gecesi Ramazan'ın son günü içerisinde yer alıyor. Bu gece ise çokça nafile namaz kılıp, Kur'an okuyup, dua ve istiğfarla geçirilmelidir. Peki Kadir gecesinin alametleri nelerdir? İşte ayrıntılar...KADİR GECESİ ALAMETLERİKadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]Kadir gecesi önemi nedir? Kadir gecesi ayetleri ve hadisleri!Kur'an Kadir gecesinden indirilmiştirKur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

Kadir gecesinin zamanına dair hadisler:

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.)

Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair alimlerin 40'a yakın görüşü bulunmaktadır. Kadir gecesinin zamanı son günde olduğu belirtilerek geniş tutulmuştur.

Kadir suresini ezberlemek isteyenler bu video üzerinden kolaylıkla ezber yapabilirler:

Kadir gecesinin önemi ve kadir gecesine dair ayet ve hadisleri haberimizde sizlerle paylaştık.