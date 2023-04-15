Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.

Kadir Gecesi için 'bin aydan hayırlıdır' denmesinin hikmeti nedir?

Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kudsiyetini Kadir Suresi’nde “Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir."" açıkça zikretmektedir.

2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Kadir Gecesi, nisan ayında gerçekleşecek. 23 Mart'ta başlayan ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. Yani; Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'nde 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olarak yer aldı.

Kadir Gecesi’nde ne oldu, neler yaşandı?

İslamiyette Kuran'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kuran'da adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kadir Suresi anlamı

Kuran'da Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kuran'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."



