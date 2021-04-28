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Özgün Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar
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Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası

Kadir Gecesi'nde Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar

Ramazan'ın son 10 gününde ve tekli gecelerinden olan Kadir gecesi, ülkemizde de Ramazan ayının 27. gecesinde kutlana geliyor. Kadir Suresi'nde de belirtildiği üzere bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece de yapılacak ibadetler, dualar, Allah'tan istekler diğer günlere kıyasen daha faziletlidir ve dualar icabete daha yakındır. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası
Kadir gecesi bugün gece idrak edilecek.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece (bugün) idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Kadir Gecesi Duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...
ÖZGÜN
Kadir Gecesi Duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...

Kadir Gecesinde nasıl dua edelim?

Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

Kadir Gecesi'nde neler yapılabiliriz?

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dualar ederek değerlendirebiliriz. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan ayının son on gününde itikafa girerdi.


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