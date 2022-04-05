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Kahramanmaraş İmsakiye: 2022 İftar ve Sahur Vakti

2022 Kahramanmaraş imsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Kahramanmaraş için imsak ezanı saat kaçta okunuyor? Kahramanmaraş iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş İmsakiye: 2022 Kahramanmaraş İftar Vakti - Kahramanmaraş Sahur Vakti - ​Kaç Dakika Kaldı?
Kahramanmaraş, Abdülhamithan Camii

KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE 2022 - Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti belli oldu! Kahramanmaraş imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Kahramanmaraş'da sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

  • 5 NİSAN 2022
  • Sahur saati: 04:42
  • İftar saati: 19:05

KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU
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