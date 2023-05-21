Kahramanmaraş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
14 Mayıs Kahramanmaraş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Kahramanmaraş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 71.9 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 22,2 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kahramanmaraş’ta aldığı oy oranı ise % 5.5 oldu.
14 Mayıs Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları 2023
Kahramanmaraş 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 47.7’sini alırken CHP % 16.3 oranında oya sahip oldu. Kahramanmaraş’ta MHP % 16.2, İYİ Parti % 7, Yeniden Refah Partisi % 5.4, Zafer Partisi % 1.7 oranında oy aldı.
Kahramanmaraş’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Vahit Kirişci AK Parti
- Ömer Oruç Bilal Debgici AK Parti
- Mevlüt Kurt AK Parti
- Tuba Köksal AK Parti
- Mehmet Şahin AK Parti
- Ali Öztunç CHP
- İrfan Karatutlu CHP
- Zuhal Karakoç Dora MHP
14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Kahramanmaraş'ta partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:
AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Vahit Kirişçi
2- Ömer Oruç Bilal Debgici
3- Mevlüt Kurt
4- Tuba Köksal
5- Mehmet Şahin
6- Hasan Gezginç
7- Koray Kıraç
8- Ramazan Gürbak
CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ahmet Çabukel
2- Neslihan Koca Nergiz
3- Ziya Dumlupınar
4- Burak Sert
5- Şeyma Aytemiz Arslantürk
6- İrfan Mert Yıkan
7- Emine Leblebici
8- Serdal Kurtoğlu
MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ZUHAL KARAKOÇ DORA
2 TURAN ŞAHİN
3 ERTUĞRUL DOĞAN
4 ÖMER ÖZKAN
5 AZİZ KÖMÜRCÜ
6 HÜSEYİN ÇİÇEK
7 SERMET YILDIZ
8 MESUT ÇAKAR
MEMLEKET PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Hilmi Emre Kazancı
2. Halil İbrahim Kuruçay
3. Kontenjan
4. Durmuş Karakaş
5. Hamza Erpaylaştıran
6. Erdal Çiftçi
7. Oğuzhan Keklik
8. Feriha Cansu Aksoy
2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Kahramanmaraş’ta hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 58,5
- MHP % 16,3
- CHP % 9,8
- İYİ Parti % 9,6
- HDP % 3,8
Kahramanmaraş ilçeleri hangileri?
Kahramanmaraş ilinin 11 ilçesi vardır: Dulkadiroğlu ve Onikişubat, büyükşehir metropol ilçeleridir. Diğer ilçelerinden nüfusu ve alanı en büyük ilçesi Elbistan'dır.
Dulkadiroğlu
Onikişubat
Afşin
Andırın
Çağlayancerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Kahramanmaraş kaç milletvekili çıkarıyor?
Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.
2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1