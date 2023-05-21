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Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kahramanmaraş 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gidiyor. Kahramanmaraş’ta 774.533 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kahramanmaraş’ta Recep Tayyip Erdoğan % 71.9, Kemal Kılıçdaroğlu % 22,2 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Kahramanmaraş ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

17:20 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023

Kahramanmaraş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023

için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Kahramanmaraş
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Hatay’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Kahramanmaraş 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte
Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Kahramanmaraş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Kahramanmaraş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 71.9 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 22,2 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kahramanmaraş’ta aldığı oy oranı ise % 5.5 oldu.

14 Mayıs Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları 2023

Kahramanmaraş 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 47.7’sini alırken CHP % 16.3 oranında oya sahip oldu. Kahramanmaraş’ta MHP % 16.2, İYİ Parti % 7, Yeniden Refah Partisi % 5.4, Zafer Partisi % 1.7 oranında oy aldı.

Kahramanmaraş’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

  1. Vahit Kirişci AK Parti
  2. Ömer Oruç Bilal Debgici AK Parti
  3. Mevlüt Kurt AK Parti
  4. Tuba Köksal AK Parti
  5. Mehmet Şahin AK Parti
  6. Ali Öztunç CHP
  7. İrfan Karatutlu CHP
  8. Zuhal Karakoç Dora MHP

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Kahramanmaraş'ta partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Vahit Kirişçi

2- Ömer Oruç Bilal Debgici

3- Mevlüt Kurt

4- Tuba Köksal

5- Mehmet Şahin

6- Hasan Gezginç

7- Koray Kıraç

8- Ramazan Gürbak

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ahmet Çabukel

2- Neslihan Koca Nergiz

3- Ziya Dumlupınar

4- Burak Sert

5- Şeyma Aytemiz Arslantürk

6- İrfan Mert Yıkan

7- Emine Leblebici

8- Serdal Kurtoğlu

MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ZUHAL KARAKOÇ DORA

2 TURAN ŞAHİN

3 ERTUĞRUL DOĞAN

4 ÖMER ÖZKAN

5 AZİZ KÖMÜRCÜ

6 HÜSEYİN ÇİÇEK

7 SERMET YILDIZ

8 MESUT ÇAKAR

MEMLEKET PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hilmi Emre Kazancı

2. Halil İbrahim Kuruçay

3. Kontenjan

4. Durmuş Karakaş

5. Hamza Erpaylaştıran

6. Erdal Çiftçi

7. Oğuzhan Keklik

8. Feriha Cansu Aksoy

2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
verilerine göre,
yüzde 74,2’sini alırken,
Muharrem İnce Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre oyların yüzde 14,9’unu aldı. Meral Akşener yüzde 8,5, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 1,2 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş oy oranı
% 74,8 olurken, AK Parti 6, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kahramanmaraş oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 20,9’unu alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kahramanmaraş’ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 58,5
  2. MHP % 16,3
  3. CHP % 9,8
  4. İYİ Parti % 9,6
  5. HDP % 3,8

Kahramanmaraş ilçeleri hangileri?

Kahramanmaraş ilinin 11 ilçesi vardır: Dulkadiroğlu ve Onikişubat, büyükşehir metropol ilçeleridir. Diğer ilçelerinden nüfusu ve alanı en büyük ilçesi Elbistan'dır.

Merkez ilçeler:

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Diğer ilçeler:

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Pazarcık

Türkoğlu

Kahramanmaraş kaç milletvekili çıkarıyor?

Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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