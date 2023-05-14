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Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları açıklanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, ve Oğan yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş seçim sonuçları ise son dakika takip ediliyor. Kahramanmaraş Meclis'e 8 milletvekili göndermekte. Peki 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları ne oldu? Kahramanmaraş'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte Kahramanmaraş ittifak seçim sonuçları Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Nurhak, Elbistan Cumhur İttifakı - Millet İttifakı oy oranları ve Kahramanmaraş milletvekili dağılımı.

18:38 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş seçim sonuçları

Kahramanmaraş seçim sonuçları

Kahramanmaraş
sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Peki Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Kahramanmaraş ittifak seçim sonuçları
ve
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Kahramanmaraş seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kalktığını söyledi. 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Vahit Kirişçi

2- Ömer Oruç Bilal Debgici

3- Mevlüt Kurt

4- Tuba Köksal

5- Mehmet Şahin

6- Hasan Gezginç

7- Koray Kıraç

8- Ramazan Gürbak

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ahmet Çabukel

2- Neslihan Koca Nergiz

3- Ziya Dumlupınar

4- Burak Sert

5- Şeyma Aytemiz Arslantürk

6- İrfan Mert Yıkan

7- Emine Leblebici

8- Serdal Kurtoğlu

MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ZUHAL KARAKOÇ DORA

2 TURAN ŞAHİN

3 ERTUĞRUL DOĞAN

4 ÖMER ÖZKAN

5 AZİZ KÖMÜRCÜ

6 HÜSEYİN ÇİÇEK

7 SERMET YILDIZ

8 MESUT ÇAKAR

MEMLEKET PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hilmi Emre Kazancı

2. Halil İbrahim Kuruçay

3. Kontenjan

4. Durmuş Karakaş

5. Hamza Erpaylaştıran

6. Erdal Çiftçi

7. Oğuzhan Keklik

8. Feriha Cansu Aksoy

2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
verilerine göre,
yüzde 74,2’sini alırken,
Muharrem İnce Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre oyların yüzde 14,9’unu aldı. Meral Akşener yüzde 8,5, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 1,2 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş oy oranı
% 74,8 olurken, AK Parti 6, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kahramanmaraş oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 20,9’unu alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kahramanmaraş’ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 58,5
  2. MHP % 16,3
  3. CHP % 9,8
  4. İYİ Parti % 9,6
  5. HDP % 3,8

Kahramanmaraş ilçeleri hangileri?

Kahramanmaraş ilinin 11 ilçesi vardır: Dulkadiroğlu ve Onikişubat, büyükşehir metropol ilçeleridir. Diğer ilçelerinden nüfusu ve alanı en büyük ilçesi Elbistan'dır.

Merkez ilçeler:

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Diğer ilçeler:

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Pazarcık

Türkoğlu

Kahramanmaraş kaç milletvekili çıkarıyor?

Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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