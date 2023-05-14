Kahramanmaraş

sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı

dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Peki Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Kahramanmaraş ittifak seçim sonuçları

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