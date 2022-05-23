Özgün Nefes nefese mücadele sonunda hayata bağlandı
ÖZGÜN HABERLER

Nefes nefese mücadele sonunda hayata bağlandı

İstanbul'da bir hastanede çalışan doktor mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayınca arabasının acil servise sürdü. Ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle nasıl hayata döndürüldüğü haberimizde. İşte, detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalp krizi geçiren doktor: acil servisin girişinde yere yığıldı
Arşiv

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü.

"MUCİZEVİ ŞEKİLDE HAYATTA KALDIM"

Sitar, acil servisin girişinde yere yığıldı. Hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle hayata döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını serviste izledi. Şiddetli kanamaya rağmen hayata tutunan Sitar, 'Ekip arkadaşlarımın müthiş çabaları sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım' dedi.

Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
OYNAT 00:37
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Sitar, acil servisin girişinde yere yığıldı. Hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle hayata döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını serviste izledi. Şiddetli kanamaya rağmen hayata tutunan Sitar, 'Ekip arkadaşlarımın müthiş çabaları sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım' dedi.

Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Yarın hesaplara yatıyor

Yarın hesaplara yatıyor

​Tarım ve Orman Bakanı güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
Düzensiz göçle mücadele: 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Engel tanımıyorlar: ​Havada, karada, denizde ve her yerde.

​İran'da facia: Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için ayrılmıyor.
Sınır kentleri toz kapladı

Sınır kentleri toz kapladı

​Yetkililerden 'dışarı çıkmayın' uyarısı.

Sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını davet ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.