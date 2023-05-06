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Kamu işçi zammı ve toplu iş sözleşmesi zammında son gelişmeler!

Milyonların beklediği kamuda çalışan 700 bin kişi için zam oranı için , Türk-İş Genel Başkanı Atalay, zam oranının açıklanacağı tarihi işaret gösterdi. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet taban ücreti 12 bin liraya yükseltmişti. Diğer yandan geçen ay yapılan görüşme sürecine yönelik 15 bin TL tavan ücret beklentisini ileten TÜRK-İş, ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam olduğunu belirtmişti. Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme zammı ne zaman belirlenecek?

11:06 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kamu işçisi zammı

Kamu işçisi zammı

Kamu işçi zammı ile 700 bin işçinin ne zaman zam alacağı ve taban ücretin ne kadar olacağı araştırılıyor. Toplu iş sözleşmesi kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin sonuçları yakından takip ediliyor. Son dakika açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay " Salı günü bir rakam veririz diye umut ediyorum." dedi.

KAMU İŞÇİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı.

Niahi kararın ise önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.

KAMU İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları için görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüştü. Görüşme sonrasında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.



#kamu işçisi zammı
#toplu iş sözleşmesi
#türk iş
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