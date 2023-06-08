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Kanada’da yangın dumanı nedeniyle New York’a uçuşlar ertelendi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Kanada’da çıkan orman yangınlarının dumanı nedeniyle azalan görüş mesafesinin hava yolculuğunu etkilediğini ve New York’ta bulunan LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları ertelediğini, Philadelphia Uluslararası Havaalanı’na yapılan kalkışların da iptal edildiğini duyurdu. İşte detaylar.

16:09 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kanada’da çıkan orman yangınlarının dumanı nedeniyle New York’a uçuşlar ertelendi

Kanada’da çıkan orman yangınlarının dumanı nedeniyle New York’a uçuşlar ertelendi

, Kanada’da yangın dumanı nedeniyle New York’a uçuşlar ertelendi. LaGuardia ve Philadelphia havalimanlarına dair resmi sosyal medya hesaplarından yolculara duyuru yapılarak, ‘uçuş durumunu hakkındaki güncellemeler için’ havayolları ile iletişimde olmaları çağrısında bulunuldu. İşte detaylar.

NEW YORK’A UÇUŞLAR ERTELENDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi’den (FAA) yapılan açıklamada, “Orman yangını dumanından azalan görüş mesafesi, bugün hava yolculuğunu etkilemeye devam edecek. New York City, Washington DC, Philadelphia ve Charlotte'a trafik akışını güvenli bir şekilde yönetmek için muhtemelen adımlar atmamız gerekecek. Kuzeydoğu, Ohio ve Orta Atlantik'ten LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları durdurduk. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havaalanı’na yapılan kalkışlar iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

FAA, LaGuardia’ya yapılacak uçuşların ortalama 54 dakika erteleneceğini belirtti.

Ayrıca LaGuardia ve Philadelphia havalimanlarına dair resmi sosyal medya hesaplarından da yolculara duyuru yapılarak, ‘uçuş durumunu hakkındaki güncellemeler için’ havayolları ile iletişimde olmaları çağrısında bulunuldu.



#Kanada
#New York
#ABD Federal Havacılık İdaresi
#FAA
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