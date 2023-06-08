Kanada’da yangın dumanı nedeniyle New York’a uçuşlar ertelendi

ABD Federal Havacılık İdaresi’den (FAA) yapılan açıklamada, “Orman yangını dumanından azalan görüş mesafesi, bugün hava yolculuğunu etkilemeye devam edecek. New York City, Washington DC, Philadelphia ve Charlotte'a trafik akışını güvenli bir şekilde yönetmek için muhtemelen adımlar atmamız gerekecek. Kuzeydoğu, Ohio ve Orta Atlantik'ten LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları durdurduk. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havaalanı’na yapılan kalkışlar iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.