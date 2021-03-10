Kandil Mesajı ve En Yeni Miraç Kandili Mesajları! Resimli, Kısa, Anlamlı, Uzun ve 2021 Kandil Mesajları

Kandil Mesajı ve ve En Yeni Miraç Kandili Mesajları! Resimli, Kısa, Anlamlı, Uzun ve 2021 Kandil Mesajları

Tüm İslam alemi bugün mübarek gece olan Miraç Kandilini idrak edecek. Bolca dua ve ibadetle birlikte Müslümanlar kandil mesajları ile de sevdiklerini hatırlamak istiyor. Miraç kandili mesajı paylaşmak isteyen Müslümanlar, Resimli, Kısa, Anlamlı, Uzun ve Yeni Kandil Mesajları için alternatifler arıyor. Haberimizde hazırladığımız kandil mesajı seçenekleri ile sosyal medyadan ya da doğrudan mesaj ile sevdiklerinizi hatırlayabilir ve onların kandilini kutlayabilirsiniz. İşte, 2021 en yeni Kandil Mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE EN YENİ KANDİL MESAJI 2021!

- Mübarek Miraç Kandilinizi kutluyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde size, ailenize ve Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm islam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

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- Biz Seni Görmeden Sevdik Ya Rasulallah (s.a.v). Miraç kandilimiz mübarek olsun...

- "Yeryüzünde çok incindik. Bu gece göklere kaçıyoruz. Miracımız hayırlara vesile olsun inşallah."

- Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur' Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

- "Konuştuklarımızı herkes, sustuklarımızı yalnızca Allah duyar." Miraç kandiliniz mübarek olsun...

- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

ÖZGÜN Miraç kandilinin önemi ve anlamı: Huzuru Kibriyaya Uzanan Yol! Miraç kandili faziletleri nelerdir?

- Miraç, teslimiyetin yoludur. Namaz müminin miracıdır🤲

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- Peygamber Efendimiz buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

- İnsanı miraca götüren yol barıştan ve sevgiden geçer! Miraç Kandili'nin birlik ve beraberliğimize, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm yurttaşlarımızın kandilini kutluyorum.

- Allah değil mi

Uzakları yakın kılan

Olmazları olduran

Neden ümitsizliğe kapılır ki insan?

Mucizevi kavuşmanın yaşandığı

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Mirac kandiliniz kutlu olsun.

ÖZGÜN Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? 100 geceye denk Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?

RESİMLİ KANDİL MESAJI

Sevdiklerinizi kandil mesajı ile hatırlayın. Onlara en güzel resimli kandil mesajları gönderin. İşte en yeni ve en güzel resimlerle Miraç Kandili mesajları

"Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed." Kandiliniz mübarek olsun, Dualarınız kabul olsun...

Kandil Mesajı

Her türlü..

Sıkıntılarımıza yetişen..

Desteğini esirgemeyen..

Her anımızı gören..

Gözeten RABİM

Bizleri muhafaza et..

Sonsuz Kudretinle..

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Bizlere yardım eyle..

AMİN 🤲

Bu gece, dirilişimizin anahtarı, miracımız namaz lûtfedildi.

Hakîkî dirilişe, kardeşliğe, huzura yükselmeyi nasip et Ya Rab!

Miraç Kandili'miz Mübarek Olsun.

ÖZGÜN Miraç kandilinde ne yapılır? Vesile-i Cemile Gecesi: Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

MİRAÇ NEDİR, NE DEMEK?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Miraç gecesi, Allah’ın emriyle, Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binite binerek Cebrail (as) ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya [Beytü’l–Makdis] kadar huzur-u kibrayaya uzanan bir yolculuğa çıkmıştır.

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MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Huzur-u Kibriyaya uzanan bu mübarek yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde (Regâib gecesinden yirmi küsur gün sonra) gerçekleşmiştir. Miraç Kandilinin önemi için en başta bu geceyi ibadetle geçirmek gelir.

“Ben mi’racdan daha güzel bir şey görmüş değilim.” Hadisi şerifinde bulunan Peygamber Efendimiz, Miraç yolculuğundan geri dönerken yanında ümmeti için olan hediyelerle dönmüştür. Bunlardan ilki beş vakit namazdır. İkincisi, “Âmenerrasûlü” diye bilinen âyetlerdir. Üçüncüsü, İsra sûresi’nin 22–39. âyetlerinde bahsedilen on iki adet İslâm prensibidir. Beşincisi ise, İyi amele niyetlenen kişiye –onu yapamasa bile– bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye –onu yapmadığı müddetçe– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.

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MİRAÇ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi Yapılacaklar için en başta namaz gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir. Peki, Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

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