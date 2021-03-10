Kandil mesajları: Anlamlı kısa dualı miraç kandili mesajları

Anlamlı kısa dualı kandil mesajları haberimizde derledik. Kandil gecelerinde Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardan kandil mesajları paylaşmak isteyenler için Miraç kandil mesajlarını derledik. İşte kısa dualı Miraç kandili mesajları.

ANLAMLI KISA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz kutlu olsun.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum.

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Miraç Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Miraç Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Kandiliniz mübarek olsun.