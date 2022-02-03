Özgün Kandil mesajları Resimli, Yazılı, Görsel, Özgün, En Güzel Regaib Kandili mesajları
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Kandil mesajları: Resimli, Yazılı, Görsel, Özgün, En Güzel Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe akşamı (bugün) idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde vatandaşlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, yazılı, resimli, güncel kandil mesajlarını derledik. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandil Mesajları: Resimli, Yazılı, Kısa, Görsel, Özgün, Güzel Regaib Kandili Mesajları
Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe akşamı (bugün) idrak edilecek. Regaib Kandili'nde insanlar, sevdiklerine göndermek için kandil mesajlarını aratıyor. Biz de sizler için en güzel Regaib Kandili mesajlarını derledik. İşte en güzel, resimli, resimsiz kandil mesajları.

2021 kandil mesajları

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.

Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
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Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

En güzel kandil mesajları
En güzel kandil mesajları

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Kandil mesajları
Kandil mesajları

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Kandiliniz mübarek olsun.

Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Regaib Kandili mesajları
Regaib Kandili mesajları

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları
Kandil mesajları

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Regaib Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Kandil mesajları
Kandil mesajları

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Kandil mesajları
Kandil mesajları

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

Regaib Kandili mesajları
Regaib Kandili mesajları

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları.
Kandil mesajları.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajları
Kandil mesajları

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Kandiliniz mübarek olsun.

En güzel resimli kandil mesajları
FOTOĞRAF 10
Title
Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır.
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
En güzel resimli kandil mesajları
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için resimli kandil mesajlarını derledik.

Regaib Kandili ne zaman 2022? Regaib kandilinde yapılacak ibadetler
ÖZGÜN
Regaib Kandili ne zaman 2022? Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

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Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir oruç tutulur mu?

Kandil mesajları: Resimli, Yazılı, Görsel, Özgün, En Güzel Regaib Kandili mesajları
ÖZGÜN
Kandil mesajları: Resimli, Yazılı, Görsel, Özgün, En Güzel Regaib Kandili mesajları

En güzel resimli kandil mesajları
FOTOĞRAF 10
Title
Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır.
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
Title
En güzel resimli kandil mesajları
En güzel resimli kandil mesajları
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için resimli kandil mesajlarını derledik.

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OYNAT 00:57
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