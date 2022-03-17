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Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır kandil simidi sevenlere özel

Ağızda dağılan, kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır soruları Berat kandili nedeniyle en çok aratılanlar arasında. Mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere iki kandil simidi tarifi vereceğiz. Berat kandiline özel komşularınız, aileniz ve sevdikleriniz için yapacağınız ağızda dağılan kandil simidi tarifi sizlerle... Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte, haberimizin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Bugün Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili sebebiyle en çok aratılan ve merak edilen konulardan birtanesi ağızda dağılan, kıyır kıyır kandil simidi tarifi. Sevdiklerinizin çok beğeneceği kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte bütün detaylar...

Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi tarifi...

Kandil simidi için malzemeler

Yarım paket margarin (yarım paket)

1 fincan sıvıyağ

1 yumurta (akını ayırın)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.

Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi için malzemeler

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1.5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.

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