Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır kandil simidi sevenlere özel Ağızda dağılan, kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır soruları Berat kandili nedeniyle en çok aratılanlar arasında. Mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere iki kandil simidi tarifi vereceğiz. Berat kandiline özel komşularınız, aileniz ve sevdikleriniz için yapacağınız ağızda dağılan kandil simidi tarifi sizlerle... Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte, haberimizin detayları...

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