Kandil simidi tarifi: Kıyır kıyır kandil simidi sevenlere özel

Bugün Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili sebebiyle en çok aratılan ve merak edilen konulardan birtanesi ağızda dağılan, kıyır kıyır kandil simidi tarifi. Sevdiklerinizin çok beğeneceği kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte bütün detaylar...
Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi tarifi...
Kandil simidi için malzemeler
Yarım paket margarin (yarım paket)
1 fincan sıvıyağ
1 yumurta (akını ayırın)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mahlep
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.
Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi için malzemeler
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1.5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.