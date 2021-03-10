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Kandil Simidi Tarifi: Pratik Kandil Simidi Nasıl Yapılır?

Kandil Simidi Tarifi

Bugün Miraç kandili. Kandil gecelerinin geleneği kandil simidi yapmaktır. Bu geceye özel lezzetli ve pratik kandil simidi tarifinin püf noktalarını sizlere sunuyoruz. Verdiğimiz tarifle susamlı ve çörek otu seçenekleriyle yapacağınız kandil simidini çay yanında keyifle yiyebilir ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi kaç dakika da yapılır? Kandil simidi kalorisi ne kadar? Kandil simidi maliyeti ne kadar? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir? İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandil simidi tarifi.
Kandil simidi tarifi.

Kandil simidi tarifi bu yazımızda. Kandillerin geleneksel lezzeti olan kandil simidini en güzel ve en lezzetli bir şekilde yapabileceğiniz tarifi sizlere sunuyoruz. Şahane lezzetiyle damaklarınızı şenlendiren kandil simidi, kandil gecelerinin vazgeçilmezlerindendir. Susamlı ve çörek otlu seçenekleriyle her halini seveceğiniz kandil simidi favoriniz olacak. Sizlere verdiğimiz pratik ve kolay tarif ile çıtır çıtır ağızda dağılan kandil simidini artık sadece kandillerde değil, çay saatlerinizde de tercih edeceksiniz. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi kaç dakika da yapılır? Kandil simidi kalorisi ne kadar? Kandil simidi maliyeti ne kadar? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir? İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

  • 1. ADIM:
  • Fırınınızı 180 derecede önceden fansız ısıtın. Önce kuru malzemeleri robotta karıştırın.
  • 3 su bardağı beyaz un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 2. ADIM:
  • Sonra ıslak malzemeleri ekleyip sadece karışana kadar karıştırın.
  • 1/4 (Çeyrek) su bardağı sızma zeytinyağı
  • 90 gram küp küp doğranmış tereyağı
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 3. ADIM:
  • Bütün malzemelerin karıştığından emin olduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şeklini verip önce yumurta akına sonra susama bulayıp, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Simitlerin yarısını susama bulayın, yarısını da çörek otuna. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri altın sarısı gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

Hamur Malzemeleri

3 Su Bardağı Beyaz Un

1 Çay Kaşığı Kabartma Tozu

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Mahlep

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı

90 Gram Küp Küp Doğranmış Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Yoğurt

1 Çorba Kaşığı Elma Sirkesi

1 Adet Yumurta Sarısı

Kandil Simidi Üzeri İçin

1 Adet Yumurta Beyazı

Yeteri Kadar Susam

Yeteri Kadar Çörek Otu

Kandil simidi

KANDİL SİMİDİ KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kandil simidi pişirme süresi 30 dakikadır.

KANDİL SİMİDİ MALİYETİ NE KADAR?

Kandil simidi ortalama 12,5 liradır.

KANDİL SİMİDİ KALORİSİ NE KADAR?

Kandil simidi 391,7 k.kal*


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