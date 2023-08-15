Türkiye depremin acı gerçeğiyle 6 haziran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir kez daha tanıştı. Kandilli Rasathanesi üzerinden anlık deprem verileri güncellenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yeni artçılar sıklıkla yaşanıyor. En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Adana , Kahramanmaraş, Erzurum, Malatya , Muğla, İzmir, Manisa ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafındana yayınlanan verilere göre yayınlanmaktadır. İşte son depremler listesi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son deprem nerede oldu?

AFAD, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde, saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. İşte geçen haftalarda meydana gelen depremlere ilişkin bilgiler.

Adana'da deprem mi oldu?

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44 sıralarında bir deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandilli açıklamasında, depremin derinliğini 11.27 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 3.7 km olarak paylaştı.

Adana depremi yıkılan bina oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

Adana Valisi Süleyman Elban, 'Şu ana kadar bir yaralı, can kaybı ile ilgili ihbar gelmedi. Binalarla ilgili taramalarımız devam ediyor. Kozan'da birkaç metruk binada bir yıkılma ve hasar olduğu bilgisi var. Onun dışında ciddi hasar bilgisi yok.' dedi.

Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 21.31’de Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise deprem 4.6 büyüklüğünde ve yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi, 19 Haziran'da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu Saat 09.22'de gerçekleşen depremin derinliği 5.26 km olarak belirlenmişti.

Van'da deprem mi oldu?

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 16 Haziran'da deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi, Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 12.54'te deprem olduğunu açıkladı. Büyüklüğü 4,1 olarak açıklanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler köyünün merkez üssü olduğu deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İzmir'de deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi’nden yapılana açıklamaya göre saat 14 Haziran Çarşamba günü saat 08:53’te merkez üssü İzmir Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yere sarsıntısı kaydedilmişti. Depremin derinliğinin yerin 10,19 km olarak açıklanmıştı. Sarsıntı şehir merkezinde birçok noktada hissedilmişti.

Adana'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi’nden son dakika deprem açıklaması gelmişti. Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 13 Haziran Salı Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.

Erzurum'da deprem mi oldu?

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12 Haziran'da Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

Gaziantep’te deprem mi oldu?

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 08:07'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 08:07'de merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 13,13 kilometre olarak açıklanmıştı.

Sivas’ta deprem mi oldu?

Sivas'ta depem meydana gelmişti. Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07’de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturmuştu. Kandilli Rasathanesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanmıştı.

Elazığ’da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde bir deprem meydana gelmişti. 3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve Diyarbakır'da da hissedilmişti.

Türkiye deprem risk haritası

Artçı depremler nedir, neye denir?

Artçı depremler ise, kendilerinden belirgin olarak daha büyük olan bir ana deprem ile zaman ve yer bakımından sıkı bir ilişkiye sahiptir. Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkar.

Deprem fay hattı nedir, nasıl oluşur?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.

Deprem fırtınası nedir?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.

Deprem kuşağı neye denir?

Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremlerin meydana geldiği küresel ölçekteki zonlara verilen addır.

Kaç çeşit deprem kuşağı vardır?

1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.

2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.

3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.



