Kanser tedavisinden ücret alındığı haberlerine yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hükümetin ücretsiz kanser tedavisi vaadinin altından ne çıktı?" başlığı altında kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Kurumun görevinin, hastaların menfaatleri doğrultusunda en doğru ilaca en uygun maliyetle ulaşılmasını sağlamak, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, geliştirilen yeni ödeme yöntemleriyle firma ya da ilaç özelinde hızlı ve etkin politikalar üretmek, ülkede yatırım, üretim ve araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir ilaç bütçesi oluşturmak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri ödeme listesine alınacak ilaçlara ilişkin yöntemler belli olup konu kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan bilimsel değerlendirme komisyonlarımız maliyet unsuru gözetmeksizin bilimsel yayınlar ışığında hasta sağlığı dikkate alınarak çalışmalarını objektif olarak yürütmektedir. Kanser tedavisi ile ilgili de daha önce kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemlerinde ilave ücret alınmamaktayken bu ay içerisinde yapılan düzenlemeyle kanser cerrahisi (kanser tedavisi için yapılan ameliyat işlemleri) işlemlerinden de hiçbir şekilde ilave ücret alınmaması sağlanmıştır. SGK, geri ödeme listesine almış olduğu ilaçlardan hiçbir şekilde ilave ücret almamaktadır."

Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 544'e yükseldi

İlaçlarda sadece eşdeğer ilaç grubunun üzerinde maliyeti olan ilaçların hastalarca tercih edilmesi halinde eşdeğer farkının alındığı anımsatılan açıklamada, eşdeğer fiyat aralığı içerisindeki ilaçları tercih edilmesi durumunda ise hiçbir ücret ödemeden ilaçlarına ulaşabilme imkanının bulunduğu vurgulandı.

Kanser ilaçlarından geri ödeme listesinde 2017 yılında 480 adet ilaç bulunurken bu rakamın 2018'de 544'e yükseltildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Her tedavi, her ilaç kendi özelinde değerlendirilerek geri ödeme listesine dahil edilmektedir. Dün olduğu gibi bugünden sonra da kanser tedavisine yönelik her türlü başvuru, ilgili süreçlerden geçtikten sonra gündeme alınmaya devam edecektir. Halen, kanser cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ve bu ödemelerin bazı kriterlere takıldığına ilişkin iddia sahiplerinin konunun aslına vakıf olmaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır."

Tiryakiler dikkat: Sıcak çay öldürüyor Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.Yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanser. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.Sağlık için 15 bitkili çay500 bin kişi izlendiABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Neal Freedman'a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin'de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.Yemek borusunun astarı tahriş oluyorNeal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:"Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir."Türkiye'de çok sıcak içiliyorCNN'in haberine göre, ABD'de ve Avrupa'da çay 65 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde çay, oldukça sıcak içiliyor. ABD Çay Birliği Başkanı Peter Goggi, "Ortadoğu'ya ya da Rusya'ya giderseniz, sürekli olarak altında ısı olan semaverden çay içiliyor" dedi.Faydalı alışkanlığımız: Çay

Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu ABD'deki Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezinden bilim adamları, gulatamini hücre bloklarına taşıyan ACST2 proteinin üretimini bloke ederek hücreleri "aç bırakmayı" başardı.Kanser hücrelerinin normal hücrelerden iki kat hızlı bölünüp çoğaldığını belirten bilim adamları, bu yüzden hücrelerin biyosentez için daha fazla glutamine ihtiyaç duyduğunu, bunun da vücuttaki ACST2 seviyesini yükselttiğini ifade etti.Araştırmacılar, ACST2'nin işlevini bloke etmek üzere V-9302 adlı bir taşıyıcı molekül engelleyici sentetik enzim geliştirdi. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde ve kök hücrelerle yapılan deneylerde söz konusu enzimin kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ve oksitleme hasarıyla birlikte hücre ölümüne yol açtığı görüldü.Bulguların kanser tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.Plastik kapların altındaki rakamlara dikkatSeverek yiyoruz ama sigara kadar zararlıYazın kilo vermek daha kolayÇürük diş başka hastalıkları tetikliyor

Severek yiyoruz ama sigara kadar zararlı Kanserojen etkisi oluşturan maddeler Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. İşte kanser riskini yüzde 20 oranında arttırdığı bilinen bu maddeler:İşlenmiş et ürünleriDünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre işlenmiş et ürünleri kanserojen etkisi yaratan 4 önemli madde arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini yüzde 17 oranında arttıran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulması gerekiyor. Palm yağıUzak durulması gereken besinlerden bir diğeri ise palm yağı. Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor. Palm yağı, bazı çikolatalara pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlamak ve çikolatanın erimesinin önlenmesinde kullanılır. Dondurmalarda, margarinin oda sıcaklığında katı halde bulunması ve dondurulmuş pizza hamurlarında yapışmayı engellemesi için kullanılır. Paketlenmiş ekmeklerde de oda sıcaklığında katı olduğundan, pişmesi kolay olduğundan ve ucuz olmasından dolayı tercih edilir.Vejetaryen ve vegan ürünlerinde de Palm yağı bulunabilir.Sabun, deterjan gibi temizlik ürünlerinde bulunur. Şampuanlarda ise, çoğu şampuanın saçlardan sıyırdığı doğal yağları geri getirmeye yardımcı olmak için kıvamlandırıcı ajan olarak kullanılır. Palmiye yağı rujlarda da erimesini engellemek ve pürüzsüzlük sağlamak için tat verme gibi bir özelliği de olmadığından dolayı çok fazla tercih edilir. Bir üründe palmiye yağının bulunup bulunmadığını nasıl anlarız?Etiketinde: Palm Yağı, Palmitic Asit, *Palmeate, Palm yazıyor ise bu ürün palmiye yağı içeriyor demektir. ‘Bitkisel yağ içerir' ibaresinin yazıldığı birçok üründe de bulunduğu unutulmamalıdır. Fruktoz bazlı şekerlerHücrelerde kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor. Bu ürünleri hayatınızdan çıkararak çok daha sağlıklı bir vücudun sahibi olabilirsiniz.