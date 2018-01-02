Kapanışı iyi yaptık

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor. Yıl boyunca gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, PKK’ya 2017’nin son ayında da ağır darbe vurdu.

HER KADEMESİNE DARBE

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen PKK’ya yurtiçi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Aralık 2017’deki operasyonlarda 120 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 195 zanlıdan 163’ü tutuklandı.

KARLI DAĞLARDA OPERASYON

TSK’nın yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor. Karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha ediyor. Kış üslenmesine girmeye çalışan teröristlere göz açtırılmıyor.

KIŞ ÜSLENMESİNE GEÇİT YOK

Bölgede şu sıralar Tunceli kent merkezi, Pertek, Hozat ve Ovacık ilçeleri kırsalı, Erzurum Çat kırsalı, Kars’ın Çemçe-Madur bölgesi, Erzincan Refahiye ilçesi kırsalı ile Ağrı kırsalında operasyon yapan timler, teröristlere göz açtırmıyor. Helikopterlerin yanı sıra zaman zaman uçakların da destek verdiği operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan örgüte ağır darbe vuruluyor.

Aralık’ta büyük temizlik

Kış üslenmesine hazırlanan teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda, PKK’nın çok sayıda sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 Aralık’ta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan “Soreş” kod adlı Şahabettin Naşa, birinin de örgütün sözde Erzurum sorumlularından “Rohat Ahmet” kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirlendi.Batı medyası tarafından DEAŞ ile mücadele eden ve YPJ’li olarak bilinen “Zozan Cudi” kod adlı kadın terörist Zozan Temir, Şırnak’ta düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirildi. Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin “Aranan Teröristler Listesi”nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde “Pülümür Bağır Gücü sorumlusu” Murat Dağ olduğu tespit edildi. Ağır kayıplar verilmesi ve sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki teröristlere büyük moral bozukluğu yaşatıyor.