Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yeni hafta ile birlikte hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kar yağışı var mı?

Ekim ayının başlamasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği, özellikle Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağışların yanı sıra kar yağışının da görülebileceği belirtiliyor. Hafta sonu, Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Sivas dahil olmak üzere 5-10 santim kar yağışı bekleniyor.

Hava durumu tahminleri

Özellikle Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerde sağanak yağışlar beklenirken, akşam saatlerinde yağışların daha da kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bu durum, bölgede yaşayanların olası olumsuzluklara karşı tedbir almasının önemini artırıyor. Pazartesi günü yağışların etkisini kaybetmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılarda bulundu.







