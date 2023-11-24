Sıcaklıklar 10 derece düşecek, hafta sonu kar geliyor!
METEOROLOJİ’DEN UYARI: PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini bildirdi.
Batı bölgelerini etkileyen sistem nedeniyle Türkiye'nin büyük kesiminde kuvvetli rüzgar olayları meydana geleceğini de belirten Yağan, "Hem güneyli hem kuzeyli rüzgarların etkisi altında kalacağız. Önümüzdeki 3 günlük periyotta söz konusu rüzgarların 70-90 zaman zaman 90 kilometre/saatin de üzerine çıkmasını bekliyoruz, fırtına ve denizlerimizde de tam fırtınayla karşılaşma durumlarımız söz konusu." diye konuştu.
Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini vurgulayarak, "Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları göreceğiz. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz. Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." ifadelerini kullandı.
SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI
İç Ege'de kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görüleceğine de işaret eden Yağan, "Bu kuvvetli rüzgarlara vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bu rüzgarlar lodos şeklinde meydana gelecek ve soba zehirlenmeleri açısından son derece önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor." uyarısında bulundu.
Yağan, cumartesi, pazar ve pazartesi üç büyük ilde yağışlı havanın etkili olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
Yüksel Yağan, salı gününden itibaren ülkenin yeni bir sistemin etkisi altına gireceğini belirterek, sıcaklıkların artacağını kaydetti.
Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Yağan, meteorolojik uyarıların, vatandaşlar tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesi ve sosyal medya hesapları ile mobil uygulamaları, SMS üzerinden takip etmelerinin önemini vurguladı.
TÜM YURTTA HAVA DURUMU VE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir’in kuzey, Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22 (Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Adana: Parçalı bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14