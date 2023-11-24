"İzmir'de yağışlar, yağmur olarak gerçekleşecek. Ankara'da cumartesi gecesi kar ihtimalimiz çok fazla olmamakla birlikte

'nın yüksek kesimlerinde mevcut. İstanbul'da önümüzdeki pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar gününden itibaren oldukça düşük seyredecek. Özellikle Batı bölgelerimizde daha belirgin olacak. Çünkü şu anda 15 derece hava sıcaklıkları var. Bu 15 derece hava sıcaklıkları 10-12 derece düşerek, 4 dereceye, 2 dereceye kadar inecek. Dolayısıyla İstanbul'da yarın 17 derece olarak beklediğimiz hava sıcaklıklarının pazar günü 5 dereceye, yer yer 7 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. İzmir'de de 20 dereceler civarındaki hava sıcaklıklarının 15 derecelere doğru inmesini bekliyoruz. Ankara'da sıcaklık biraz daha düşecek. Bugün 15 derece bekliyoruz ancak önümüzdeki pazartesi günü 2 dereceye kadar inecek."