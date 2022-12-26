Okullar tatil mi? 26 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler

Yurt genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler kar tatili olup olmayacağını merak ederek "Okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

26 ARALIK OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

Sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenciler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Tatil olması durumunda detaylar burada olacak.

İL İL ANLIK HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

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Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 12

MALATYA’DA KAR UYARISI

Malatya ve çevresinde hafta başından itibaren 2 gün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya ve çevresinde 26 Aralık 2022 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek olan yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların Malatya’nın güney ilçeleri Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma ve don olayı gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istenildiği açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

VAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Van’da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Van’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, dün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, güne karla uyanan esnaf ise iş yeri önünü temizledi. Kar yağışının bölge için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar, mevsimlerin değiştiğini ve bu nedenle bu sene kar yağışının geç yağdığını söylediler.

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Meteoroloji yetkilileri ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu ve öğle saatlerine kadar kar yağışını beklediklerini ifade ederek, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının beklendiğini söylediler.