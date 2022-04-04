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Karabük İmsakiye: 2022 Karabük İftar ve Sahur Vakti

2022 Karabük imsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Karabük için imsak ezanı saat kaçta okunuyor? Karabük iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabük İmsakiye: 2022 Karabük İftar Vakti - Karabük Sahur Vakti - ​Kaç Dakika Kaldı?
Karabük

KARABÜK İMSAKİYE 2022 - Karabük sahur ve iftar vakti belli oldu! Karabük imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Karabük'de sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

KARABÜK İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

  • 4 NİSAN 2022
  • Sahur vakti: 04:53
  • İftar vakti: 19:24

KARABÜK RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU
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