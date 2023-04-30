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Karabük cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları-Seçim 2023

2023 Seçim sonuçları için heyecan artıyor. Karabük'te 181.842 seçmen 726 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Karabük 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Karabük'te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? v milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Karabük seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

10:01 . 30/04/2023 Sunday
Yeni Şafak
Karabük seçim sonuçları

Karabük seçim sonuçları

Karabük seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Karabük Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Karabük ilinin 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %87,72 oranlarında gerçekleşmişti. İşte
Karabük seçim sonuçları
na ilişkin haberin detayları.

AK Parti Karabük milletvekili adayları

1 CEM ŞAHİN

2 DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ

3 HÜSEYİN GÜNDOĞDU

Yeniden Refah Partisi Karabük milletvekili adayları

1 İSMAİL ÖZER

2 MEVLÜT BAŞDEMİR

3 NESRİN ADAKOĞLU

MHP Karabük milletvekili adayları

1 AHMET DÖNMEZ

2 MURAT ORHAN

3 DİLEK ÜNVER

Millet Partisi Karabük milletvekili adayları

1 RAMAZAN GÜLER

2 CEVRİYE GÖKTEKİN

3 EMİNE ERDEM

Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları

1 MUHARREM UĞUR ÜNSAL

2 ÖZLEM ÜNAL

3 BARIŞ AYDEMİR

BBP Karabük milletvekili adayları

1 HALİL YILDIRIM

2 FATİH KELEŞ

3 ALPARSLAN GÜNGÖR ÜSKÜP

Yeşil Sol Parti Karabük milletvekili adayları

1 İBRAHİM EKER

2 EZGİ ÇADIRCI

3 EFKAN DAŞKAYA

Türkiye İşçi Partisi Karabük milletvekili adayları

1 GÜNUZ FULYA UZ

2 ARZU GENLİK

3 ÖZÜM HANCI

CHP Karabük milletvekili adayları

1 CEVDET AKAY

2 ABDULLAH ÇAKIR

3 BAYRAM KARADAĞ

İYİ Parti Karabük milletvekili adayları

1 KÜBRA DURSUN

2 OZAN CANYURT

3 GÖKÇE ÖZDEMİR

Zafer Partisi Karabük milletvekili adayları

1 İLHAN ALPBOĞA

2 YASEMİN ODABAŞI

3 FURKAN SARIOĞLU

2023 seçimleri Karabük seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Karabük cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Karabük milletvekilleri burada yer alacaktır.

Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Karabük seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 65,4’ünü alırken, Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 23,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,3’ünü aldı.

Karabük milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Karabük oy oranı % 67,4 olurken, AK Parti 23 çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 30,6’sını alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Karabük’te hangi parti ne kadar oy aldı? Karabük’te hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 53,8
  2. CHP % 16,7
  3. MHP % 13,6
  4. İYİ Parti % 12,2

Karabük yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

MHP’nin Karabük Belediye başkan adayı Rafet Vergili oyların % 39,83’ünü alırken, AK Parti adayı Burhanettin Uysal ise oyların % 38,96’sını aldı.

KARABÜK’ÜN İLÇELERİ NELER?

Karabük ilçeleri seçim sonuçları şöyle:

KARABÜK KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

250 bini aşkın nüfusa sahip Karabük nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Karabük’ten tam 3 milletvekili çıkacak.

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