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Karabük'te sağanak ve fırtına! 5 günlük Karabük hava durumu

Karabük'te, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta caddeler göle dönerken, bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. İşte 5 günlük Karabük hava durumu...

Haber Merkezi DHA
5 günlük Karabük hava durumu haberimizde.

5 günlük Karabük hava durumu haberimizde.

Fotoğraf: DHA

Karabük'te fırtına nedeniyle ise bazı apartmanların balkon ve pencere kenarlarındaki saksılar kaldırıma düştü.

Kentte, dün saat 22.30 sıralarında başlayan fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 71,3 kilometreyi bulan fırtınada Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki bazı apartmanların balkon ve pencere kenarlarında bulunan saksılar, kaldırıma düştü. 3 dakika süren fırtınanın ardından başlayan sağanak sonrası ise yollar göle döndü. 10 dakika süren yağışta Karabük- Kastamonu yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görüldü. Yolda suya gömülerek, motoru arıza yapan otomobilin sürücüsü, zor anlar yaşadı. Yolda kalan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil, çevredekiler tarafından itilerek, yol kenarına alındı.

Dükkanının önündeki kaldırıma saksılar düşen Feda Özkur, "Dükkanın içindeydim. Bir anda saksılar düştü. Vatandaşın kafasına düşüyordu. Son anda milimetrik kurtuldu. Komşu dükkanın tentesi yırtıldı. Fırtınalı günlerde bu saksılar içeri alınsa daha iyi olur. Allah korusun burada ben de başkası da olabilirdi" dedi.
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